陳可辛被指海外拍戲避審查　集結港台日韓泰製片商　網民：他潤了

由香港導演陳可辛創立的泛亞洲電影公司Changin' Pictures引起關注，該公司從亞洲渠道籌集了大量資金，旨在開發和製作原創內容，並向各平台推廣和授權。

計劃推出的首5部劇集中，包括由章子怡主演的《The Murder》，該劇改編自1940年代上海的一個案件，章子怡在其中扮演一名被指控肢解丈夫的女人，根據劇情內容來看，這部電影就是2016年公布，且曾在廣電總局兩度立項備案但至今未能拍攝的《醬園弄殺夫案》。



據悉，《The Murder》這部劇集將由陳可辛親自執導，Changin' Pictures 官方說法是：「這部劇集將通過描繪她經歷的各種考驗，揭示中國領導層更迭的變遷，從日據時期到國民黨政府再到新中國的誕生。」

據報道，該公司展出的首批作品分別來自香港、韓國、台灣、泰國和日本，隨後業務還將擴大至印尼、越南、菲律賓、新加坡和馬來西亞。

《醬園弄殺夫案》多年前已在廣電總局立案。（豆瓣截圖）

Changin' Pictures將在2022年釜山電影節期間公開前5部劇集，除了《The Murder》，還包括甄子丹主演的劇集《Outright Loser, Hidden Master》。據介紹，甄子丹扮演一位亞裔美國武術家，他發現功夫大師一直在將他們的記憶和技能烙印在陌生人的身上。

還有3部影片，分別是韓國網絡漫畫改編的《ONE: High School Heroes》和《Heesu In Class 2》以及陳可辛2002年恐怖作品《見鬼》的續作。

新聞稿的說法是：「該影業旨在成為一個強大的製作中心，為串流媒體提供優質的劇集內容」，「旨在開發和製作面向平台的劇集，而無需求助於OTT公司的製作資金、製作許可和編輯權限。」

外媒披露陳可辛新公司拍攝計劃。（Variety截圖）

網民期待創作空間 亦有人斥「違規」

事件引起網民討論，微博用戶「petriv」斥陳可辛此舉是「繞開監管的違規行為」，還揚言「可以通過到時會演員不得出境演，導演不得在境外拍，境內不得接待取景等方式加強監管，還可以要求境外拍片穿透核查有沒有中國資本，如果有，就要拿許可過審」。不過也有網民表示，陳可辛本來就是泰國華僑、外國人，不算「潤」。

更多網民則表達了期待：「希望陳可辛導演的Changin' Pictures可以Change」，指出傳統影視相較串流平台，「投資不確定性太大，比如主演出事，整部劇就不讓播」，或者不過審、刪改影響質素和票房等，「近年太常見了」。

可能是中國好故事的希望？

微信公眾號「阿輝冰室」撰文《陳可辛潤了，可能是中國好故事的希望？》，內容稱，疫情以來，內地電影上映的不確定性開始增加。8月13日上映的《斷·橋》，7月24日還在等待公映許可證；上個月，「十一」檔期多部大片提前一週才官宣定檔。田壯壯新片《鳥鳴嚶嚶》殺青兩年多，送審之後一直沒有消息，上映遙遙無期。

此外，講述「四大探長」經典題材的港片《風再起時》也不順利，去年好不容易要在香港國際電影節首映了，結果卻因「技術原因」被撤下。文章直言：「我們讚歎創作者的韌性，也不得不讓人感嘆，一個好的中國故事，為甚麼這麼難？」、「我們有很多好故事，我們有充滿熱誠的導演，但這就是他們的境遇。」

電影《甜蜜蜜》曾打入韓國市場。（電影截圖）

「阿輝冰室」在文章中稱，不保守地說，陳可辛大機率會像上一次做泛亞洲製作時那樣，拍攝一些不會在內地發行的作品。而這也不是陳可辛第一次做「泛亞洲製作」。上世紀90年代，香港回歸前，陳可辛已拍出《金枝玉葉》、《甜蜜蜜》、《三更》、《三更2》、《晚孃》等代表作品。