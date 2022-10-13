自動駕駛服務內地景區可觀光、清掃　18市成智能交通先導應用試點

近年來，中國多個城市允許自動駕駛汽車在特定區域、特定時段上路試運營。今年9月內地亦展開「智能交通先導應用試點」項目，期望「由點到面」帶動新興產業發展。



據《新華網》今日（13日）報道，安徽合肥濱湖國家森林公園園區作為中國第一批「智能交通先導應用試點」項目之一正式運作。園區投放自動駕駛觀光車、無人販賣機車、無人清掃車等車輛用於園區的基礎服務，構建智能園區，以方便服務遊客。

遊客在合肥森林公園園區拍攝無人巡邏車。（新華社）

自動駕駛觀光車及無人販賣車預計累積服務近3000人次，無人清掃車將覆蓋480萬平方米。作為試點，該項目運作情況亦將形成報告，為景區累積智能化管理經驗，同時為未來更多試點提供借鑒。

合肥濱湖國家森林公園內的無人掃地車在清掃地面。（新華網）

包括安徽合肥在內，內地有18個城市的項目入選第一批「智能交通先導應用試點」。目前廣州將於今明兩年投入260兩自動駕駛車應用到試點項目中，以方便市民出行。北京、上海、天津、鄭州等亦作為試點城市陸續投入使用自動駕駛車輛。

世界製造大會，觀眾參觀體驗中國新能源汽車。（新華社）

內地政府對智能汽車產業的政策支持，令中國各大企業紛紛投入研發，其中包括互聯網企業百度、阿里巴巴、騰訊，亦有比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車等車企。自動駕駛汽車已成為中國在重點新興產業之一。