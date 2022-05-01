廣州首批自動駕駛便民線開放載客測試　市民可免費體驗

4月29日，廣州市首批自動駕駛便民線正式開放載客測試。提供服務的廣州巴士集團微循環自動駕駛巴士為自動駕駛L4級別，車上配備一名安全員，可搭載6名乘客。4月30日起，年滿18歲的市民可網上免費預約購票體驗。



據內媒《中新社》、《羊城晚報》和《南方日報》報道，4月29日，廣州市首批自動駕駛便民線正式開放載客測試。此次開放載客測試的兩條自動駕駛便民線路分別為黃埔區生物島地鐵官洲站環線、廣州塔西站環線，全長分別為4公里和9公里，共投入5台自動駕駛巴士。

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在測試期間，市民可通過自動駕駛預約微信小程序免費購票、預約體驗，以載客測試志願者身份體驗L4級別的自動駕駛服務。

在購票上，自動駕駛巴士採取「高鐵購票」模式，即車上有空餘座位乘客才能成功預約。

無人駕駛測試許可公司「文遠知行」高級運營經理林文生說：「每輛自動駕駛巴士可搭載7位乘客，配備一位安全員。4月30日起，在載客測試階段，乘客可免費預約購票體驗，成功預約後方可乘車。」

在乘坐體驗方面，每輛自動駕駛巴士向乘客開放7個座位，另有一個有方向盤座位，為安全員座位。乘客上車後須落座並繫上安全帶，不可站立。車輛行駛的最高時速為30公里。

乘坐自動駕駛巴士時，每位乘客需繫好安全帶。車廂前端設有顯示屏，實時展現車速、路況、目的地距離和預計到達時間。行進過程中，車輛會自行判斷路面其他車輛和紅綠燈情況，做到禮讓和自動停車，在一定範圍內保持車距。

廣州巴士集團自動駕駛項目負責人張俊賢說，「在遇到突發情況，安全員預判車輛無法處理時，安全員將接管車輛，切換手動駕駛程序，保障車輛安全行駛。」