長江江豚自然種群數有所恢復　首隻人工繁育二代江豚命名「漢寶」

2007年，白鱀豚「功能性滅絕」後，江豚成為長江唯一的鯨豚類動物。在過去3次的考察中，江豚種群的數量不斷下降，但今年的考察終於傳出好消息。



2006年、2012年、2017年長江全流域江豚科學考察數據顯示，江豚種群的數量不斷下降，保護的緊迫性前所未有。 但今年的初步觀測顯示，江豚自然種群數量有所恢復，部分江段江豚數量明顯增長。

2022年9月24日，長江江豚科學考察船在湖北監利水域行駛。（新華社）

第四次長江江豚科考的江面考察工作已經於10月中旬正式結束。周二（25日），農業農村部長江流域漁政監督管理辦公室主任馬毅介紹，初步觀測結果顯示，與2017年的1012頭相比，長江江豚自然種群數量有所恢復。

此外，湖北宜昌葛洲壩下、黃石戴家洲、江西湖口、安徽安慶至馬鞍山、江蘇南京、鎮江等江段和洞庭湖觀測到的長江江豚頭次數量明顯增長。湖北武漢、江蘇南通、上海崇明等此前考察中分布空白的江段，也發現了長江江豚的新群體。此外，母子豚的數量也顯着增加，預示未來種群可能有較大恢復。

馬毅表示，農業農村部將會同沿江省（市）人民政府，深入分析長江江豚保護工作中面臨的問題和難點，系統謀劃長江江豚保護工作的目標任務、實施路徑和具體舉措，全面實施《長江生物多樣性保護工程建設方案（2021-2025年）》。

2022年10月18日，在湖北武漢的中科院水生所白鱀豚館，長期從事長江江豚保護研究工作的郝玉江副研究員（左）在向學生講解江豚行為習慣。（新華社）

值得一提的是，經過多輪甄選，中國首頭人工繁育二代江豚最終被命名為「漢寶」。

據介紹，「漢寶」是一頭雄性江豚，生於2020年6月3日，媽媽是2009年從江西鄱陽湖遷入中科院水生所白鱀豚館的「洋洋」；爸爸「淘淘」則是2005年出生於中科院水生所白鱀豚館，是世界上第一頭在全人工環境中成功繁育的長江江豚。

目前，中科院水生所白鱀豚館飼養了7頭長江江豚，其中4頭是在人工環境下繁育，包括兩頭二代江豚，除了「漢寶」外，另一頭是今年6月出生的雌性江豚「F9C22」。

長江江豚是長江現存唯一的鯨豚類動物，國家一級重點保護野生動物，是檢驗長江大保護成效和長江生態系統健康狀況的重要指示物種，被稱為「微笑天使」。

今年的長江江豚科學考察，是繼2006年、2012年和2017年後的第4次長江全流域江豚科學考察，也是長江「十年禁漁」實施後首次流域性物種系統調查。