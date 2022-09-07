生態浩劫｜中國繼白鱘、儒艮再有動物野外滅絕　兩種長臂猿消失

據《中國科學報》報道，9月6日國家瀕危物種科學委員會成立40年暨2021年度工作會議上發布的《中國靈長類動物瀕危狀況評估報告2022》稱，過去幾十年中，中國分佈的白掌長臂猿、北白頰長臂猿在野外均沒有被監測到，符合野外滅絕標準。



野外滅絕是一種保護現狀，當某物種或其亞種，其已知的個體僅存活於圈養的環境，或是其種群需經過野放後才能夠回歸其歷史上存在的地點時，就會被分類至此保護現狀。

評估專家組組長、西北大學教授李保國介紹，科研人員對白掌長臂猿已知分佈區及周邊區適宜棲息地進行了系統調查，野外未發現有生存的種群，亦未監聽到期鳴叫聲，至少有10年以上未有人在野外聽到其鳴叫聲。科研人員對北白頰長臂猿已知分佈區及周邊區適宜棲息地也進行了系統調查，野外未發現有生存的種群，亦未監聽到其鳴叫聲，至少有15年以上未有人在野外聽到其鳴叫聲。

白掌長臂猿在過去3個世代（45年內），由於棲息地森林快速喪失、獵殺、寵物貿易等，種群數量減少50%以上。白掌長臂猿棲息於海拔1200米以下的常綠闊葉林、半常綠闊葉林、濕性常綠闊葉林、常綠-落葉混交林中，常在未受干擾的原始林樹冠上層活動，亦見於次生林和選擇性採伐林中。

分布於雲南的白掌長臂猿，棲息地海拔明顯高於東南亞其他地區，海拔在1900米至2000米。其棲息地在史上受到很大破壞，上世紀50至60年代因毀林開荒而大面積被破壞，森林基本被粟米地等代替，現有森林多在70年代相繼棄耕後逐漸恢復。

北白頰長臂猿分佈於雲南西南部、老撾北部和越南西北部地區，在中國曾分布於瀾滄江以東雲南南部勐臘、江城、綠春三縣的一些地區，有報道稱上世紀50年代末，在勐臘縣城甚至都可聽到長臂猿鳴叫，但在70年代已無這種情形。

2011年，科研人員再次對勐臘3個疑似長臂猿分布點進行調查，認為北白頰長臂猿在中國已滅絕或至少生態滅絕。為更全面掌握西雙版納地區北白頰長臂猿現狀，中國科學院昆明動物研究所協同西雙版納國家自然保護區於2017年，根據衛星影像圖（植被圖）和北白頰長臂猿種群分布相關文獻資料，選取258個村寨作為訪問調查地點，在每個聽點連續3日檢測，均未聽到北白頰長臂猿的鳴叫聲，亦未獲取到北白頰長臂猿分布的有效訊息。

此前已宣布滅絕的長江白鱘，及野外滅絕的儒艮：



李保國表示，全世界靈長類動物正面臨着嚴重的滅絕危機，超過60%的動物被列為易危、瀕危或極度瀕危物種，75%物種的種群數量日益下降。中國現存的28種靈長類物種中，有80%受到威脅，15至18個物種的種群規模不足3000隻，目前，中國幾乎所有靈長類動物都棲息在零散的景觀中，棲息地分布呈現「島嶼」化狀態，種群間交流或基因交流的機會受到嚴重限制。

「人類活動是造成生物多樣性以空前速度喪失的根本原因，這也使得靈長類動物面臨嚴峻的生存危機」，他介紹，引起這一系列滅絕危機直接原因主要有生境喪失和片段化、外來種的侵入、資源的過度開發、環境污染、全球氣候變化等。但這些還不是問題的根本所在，根源在於人口的劇增和自然資源快速消耗、不斷擴張的農業、生物資源過度利用和保護產生的惠益分配的不均衡、知識及其應用的不充分以及法律和制度的不合理等。