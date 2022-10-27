曼德拉效應？「故天將降大任於是／斯人」掀激辯　網民：平行宇宙

《生於憂患，死於安樂》 節選自《孟子》的《告子》下篇，多年來一直膾炙人口，惟其中一句近日在內地掀起熱烈討論。事緣有網民近日發文指出，記憶中自己早年學的是「故天將降大任於斯人也」，但他卻發現現在的課本變成「故天將降大任於是人也」，由「斯人」變成「是人」。對此，人民教育出版社中學語文編輯部周三（26日）回應，稱歷套教材都是「是人」。不過該回應並未打消網上的爭議，大量網民紛紛表示自己學的是「斯人」，這種記憶錯亂的現象猶如是「曼德拉效應」再次體現。



《生於憂患，死於安樂》多年來存在於中學課本中，通常要求背誦。近日，網民發文《出大事了，我們這個時空的時間線似乎被人動了！ 》，稱所有上過中學的人應該都背過前述作品，可自己非常清楚記得當中一句是「故天將降大任於斯人也」，「因為當時課上還聯想到『李斯』是不是就是這個『斯人』」，詎料有一天，他看到有人說課本上，甚至古文中，都從來沒出現過「於斯人也」這幾個字，讓他有點蒙了，懷疑自己記錯。

帖文一出隨即「炸開了鍋」，引起熱烈討論。為此，有網民專門翻查了人教版教材在1992、2001及2016年的版本，發現全是「是人」；也有網民查證自這篇課文自1961年開始，包括1982年、1994年、2006年等各人教社版本，均是「是人」，四庫全書刻本《孟子集注》（宋·朱熹 注），明代刻本《孟子注疏解經》（漢·趙歧 注）亦同。

周三，人教社中學語文編輯部終於向內媒回應，表示該出版社從1961年收錄該課文以來，歷套教材文章一直是「故天將降大任於是人也」，「故天將降大任於斯人也」從未出現，且經查閱，眾多古籍顯示的也是「是人」，不清楚為何部分網民會出現「斯人」的集體記憶。不過對方同時解釋，「斯」和「是」兩個字都是表示「這」的意思，從意思上而言是一樣的。

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雖然真相揭曉，然而部分網民仍不賣帳，堅持自己一路以來記的都是「故天將降大任於斯人也」，甚至質問「難道我是從平行宇宙穿越過來的？」​

對此，有網民試著拆解，指其實是因為從小一些電視節目、小說之類的，用的都是「斯人也」，也更順口，潛移默化下或許就當成是自己所學的，「上學很清晰記得是『是人』，之後無論生活中還是網絡電視，這句話提機率本身就挺高，很多時候都是『斯人』，因為理解都一樣基本也沒什麼人去扣字」、「課本上其實一直是『是人』也，影視劇裡的台詞基本用的都是『斯』，所以導致很多人誤以為課本上學的也是斯，我是二十多年前學的，當年學的時候就有恍然大悟的感覺，心想原來不是『斯』啊，所以印象深刻，沒想到，到了今天仍然有人爭論這個」。

可這一論點仍然被許多人反駁，「是課本教的於斯人也」、「誰看電視邊看邊背啊」、「這篇經典是要默寫的，我學的斯人，不知道寫了多少遍」。另有網民提出一種可能性，即是一些教輔書也會寫錯，估計是有關負責人也同樣記錯。而對於事件，更有網民認為今次是「曼德拉效應」再次體現，「我一直記得是『是人』，多次因為這個與人打過賭，包括我的同班同學。他們在認輸前都信誓旦旦說一定是『斯人』」。

其他網民點睇：

不就是教材版本不一樣嘛

就是一群學渣水平不夠非得質疑權威唄，連平行宇宙都出來了

89年老阿姨學的斯人，用粵語背的，記得清清楚楚

不是曼德拉效應，課本上就是是人，其他書上寫的斯人

曼德拉效應不過是很多人記性不好或者搞混了而已

有沒有可能不是什麼曼德拉效應？我們當時的書就是寫斯人，下面註釋斯通是，但是原文肯定是斯人



曼德拉效應源於人們記錯其「20世紀80年代已經在監獄中死亡」。（Getty Images）

據了解，曼德拉效應（Mandela Effect）是一種都市傳說或陰謀論，指集體記憶與史實不符。這源於2010年，一位愛好超自然現象的美國網誌作者、自稱為「超能力研究者」的菲安娜·布梅（Fiona Broome）表示，她發現自己記憶中南非黑人領袖曼德拉「應該在20世紀80年代已經在監獄中死亡」，並記得他的喪禮情況，包括曼德拉遺孀在喪禮上的致詞內容。

不過現實是，曼德拉沒有在20世紀80年代死在獄中，後來更被釋放，更當上南非總統，直到2013年才逝世。然而，布梅聲稱，她發現有數千人都分享他們擁有與自己相同的記憶。目前，主流科學界認為，此效應是錯誤記憶的一種體現。