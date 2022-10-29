中國成功佈設海底實驗站　深海長周期無人科考將實現

據中國科學院周五（28日）消息，「探索二號」科考船攜「深海勇士」號載人潛水器完成一系列海試任務，近日已返回海南三亞。而科研人員在海試期間成功在海底佈設大深度原位科學實驗站，將實現深海長周期無人科考。



「探索二號」科考船攜「深海勇士」號載人潛水器完成一系列海試任務。（中科院深海所）

以深海/深淵基站為核心的原位科學實驗站是中國近年提出的一種新型深海裝備技術體系，其可攜帶多種無人潛水器，並接入化學/生物實驗室等平台，在深海/深淵原位開展一系列科學探測和科學實驗。中國科學院深海科學與工程研究所副研究員陳俊介紹，在海底佈設原位科學實驗站，相當於把陸地實驗室的測試、分析儀器整體搬到海底，而相比於從海底取樣後拿到陸地實驗室檢測的傳統海洋調查方式，在深海原位進行科學實驗能避免樣本數據因環境變化而損壞或缺失。

據了解，今次佈設的原位科學實驗站系統將在海底全自主工作，可作自身狀態監測和智能管理，數據悉數透過深海滑翔機中繼通信定期傳回岸基控制中心，科研人員並可對原位科學實驗站進行遠程控制。同時，其配置兆瓦時級鋰電能源系統，該能源系統可儲存1000度電，支撐原位科學實驗站在海底連續工作半年以上，是能量密度方面的新突破。

海底基站作業畫面。（中科院深海所）

另外，今次海試通過「深海勇士」號載人潛水器進行海底基站與原位實驗室的水下連接，並對基站的海底航行能力及自主位點移動功能、原位實驗室的自主運行模式切換功能，以及電感耦合無線通信功能等進行了驗證。原位科學實驗站後續還會接入更多智能化無人實驗、探測及信息傳輸系統，從而實現深海長周期無人科考。