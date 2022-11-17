鄭州4個月大女嬰被拒診不治亡　原因是父母染疫？衛健委介入調查

河南鄭州一名4個月大的女嬰，近日在隔離期間突發疾病，卻因延誤救治不幸身亡，當地衛健委已介入調查。



鄭州一名4個月大的女嬰，近日在隔離期間突發疾病，卻因延誤救治不幸身亡。（微博）

「我是河南周口淮陽人，由於120轉運不及時，導致我4個月的寶寶失去了生命，看著孩子冰冷的屍體，心裡百般不捨。」周三（16日），一則求助訊息在網絡引發廣泛關注，發文者正是4個月大女童的父親李先生。

李先生介紹，10月8日，自己與妻子一同帶著女兒從老家周口到鄭州看病，6天後女兒出院，卻因當地突發的疫情，一家三口被封在鄭州的親戚家中。不料，妻子上周六（12日）核酸陽性被送往方艙醫院隔離，自己和女兒也被列為密切接觸者被送往酒店集中隔離。

女兒周一（14日）出現不吃不喝、嘔吐和嚴重腹瀉等症狀，李先生於當日中午先後兩次撥打120急救電話求助，惟等了很久救護車才抵達酒店。李先生稱，救護車到達後並未第一時間了解女兒病情，而是讓隔離酒店值守人員對他和女兒進行核酸抗原檢測，自己的抗原核酸檢測結果顯示陽性，女兒則未受感染，但亦因此，醫護人員以「李先生是陽性人員不拉運，女兒不是重症患者」的理由拒絕接診。

李先生於當日中午先後兩次撥打120急救電話求助。（奔流新聞）

李先生指，由於病情越來越嚴重，隔離酒店醫護人員緊急上報後，才同意將女兒轉往鄭州的定點醫院治療。第二輛救護車當晚8時許抵達酒店，但卻將他們送往100公里外的登封陽城醫院，「到了登封陽城醫院時，已經是晚上11時許，15日零時許，睡在懷裡的女兒突然出現手腳冰涼，眼睛瞳孔放大等症狀。」直至凌晨3時許，女兒經搶救無效死亡。

李先生說，目前，仍未拿到女兒的任何文字性的相關病歷，據醫生講，有可能是感染病毒所致。而自己和妻子二人目前在登封市的陽城醫院隔離，女兒的遺體還在醫院的太平間。