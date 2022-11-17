南京女子請假3日被炒　起訴後遭公司反咬「裝病」還索償11萬

據《山海視頻》報道，南京的薛女士就職於當地一間教育培訓公司，工作期間因身體不適去醫院檢查，醫生開具「醫生紙」讓其休病假三日。但公司認為她曠工，將其開除且拒絕支付當月工資。薛女士申請勞動仲裁勝訴後，不但未收到賠償，反被公司索償11萬元（人民幣，下同）。



薛女士被辭退後，將該公司告至勞動局，申請勞動仲裁要求賠償。本月2日，勞動仲裁判決要求該公司支付薛女士拖欠工資、病假工資和非法解除《勞動合同》賠償金，且開具離職證明。

然而十多天過去，薛女士未收到分文，反倒該公司向工商局申請註銷公司，向薛女士索賠公司11萬餘元損失。理由是由於薛女士休假造成大量學員流失，致其無法經營。

薛女士稱，在仲裁過程中，該公司向仲裁院提交了一份其「裝病曠工」的證明材料，造成公司損失，要求薛女士賠償公司在其請假期間僱用兼職老師的費用，以及公司兩年代賬費4800和至少10萬元的經營損失。

薛女士表示，若公司真的賬上沒錢，即使判決書滿15日申請強制執行後，也很難獲得應有賠償。「明明我勝訴了，判決書都下來了，很生氣很憤怒。」

該事件在內地網絡熱議，網民諷刺稱該公司「算盤打的好，為不賠償直接註銷公司，還能反訴11萬。」「也不知公司給該員工多少工資，離開三日就破產。」「若3日就欠公司11萬，那日薪也得2萬，請公司以這個數目賠償。」

據中國勞動法，企業違法解除勞動合同，需賠償員工最少半個月，最多12個月的薪資。