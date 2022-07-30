每日優鮮「原地解散」員工申勞動仲裁　有店員被拖糧還需墊付租金

內地生鮮O2O電商平台「每日優鮮」近日陷入危機，除突然「原地解散」、北京總部人去樓空，小程序和APP中已無站點顯示，商品均顯示「次日達」。周五（29日），數十名員工到朝陽區勞動人事爭議仲裁院申請仲裁，對於危機降臨，許多人都直言沒有預感。



據朝陽區勞動人事爭議仲裁院門衛透露，該院一天的預約號源一般為160個，但當日來了大量每日優鮮員工，最終仲裁院給他們開啟了綠色通道，大約給了60人的名額，其他後來的只能先在表格上登記，待工作人員聯繫。他指，已有300人左右完成登記。

每日優鮮近日陷入危機。（紅星新聞）

有每日優鮮員工表示，公司於周四（28日）前一天通知由於空氣治理，實行居家辦公，可就在各自在家的這天的早上，他們便接到的關店通知，即極速達業務關停，到中午就獲通知公司解散，「一切就像新聞說的那樣」。據指，員工收到的通知是「停工停薪，原地解散」，會議進行十多分鐘就被強制結束，公司也沒有告知任何後續安排，他們對次日達等業務的存續亦不知情。

對於突然解散，自稱做C端開發的田先生毫無準備。他表示，此前公司搬到新的辦公區，裝修也挺好的，一切都表明公司正往正常的方向發展，可現在，他們連公司高層和人事都聯繫不到，「我直屬的中層領導，星期一還給我們畫了個小餅呢，他也一臉懵逼」。

然而，亦有人認為事情早有端倪，例如是公司高管近期多有變動，以及7月19日的公司法人變更。該名員工還展示了據稱是CEO徐正的發言截圖，顯示其號召員工要盡量拖欠供應商貨款，「他這麼對供應商，有一天一定會這麼對員工」。

大量員工正申請勞動仲裁。（紅星新聞）

據北京新發地市場每日優鮮最大供貨商之一的于先生透露，後期每日優鮮開始走供應鏈金融，即由金融公司先把賬款付給供應商，每日優鮮再向金融公司償還。但賬期自去年10月左右就開始變長，每日優鮮開始拖款，目前他還有1190萬（人民幣．下同）的貨款仍然沒有結算。

現時，除了聯繫不上每日優鮮的工作人員，他們不能工人發工資，連起訴的錢也付不起，「做生意就像養孩子一樣，你能看著你家孩子不行嗎？大家最開始都有信心，都覺得每日優鮮能行，一直都是這麼想的，所以它現在才把我們傷得這麼深」。

報道指，已有上百名供應商聯合起來組建催債群希望能收回貨款。截至目前，共有72名供應商填寫了欠款金額，總欠款超過6594萬元。其中最大的一筆款項達到401萬元，是每日優鮮的門店冷庫工程款。

申請勞動仲裁現場的多位員工還表示，他們的五險一金依當地政策5月起開始緩繳，希望保證在規定的截止日之前繳納上。同時6月起的工資也未發放，他們未辦理正式的離職手續，公司也沒有與其談好裁員賠償金，甚至有早在4月離職的員工也沒有拿到賠償金。

據了解，每日優鮮員工總共有一千多人，可目標加入群組的維權員工就有900多人。有仲裁院工作人員建議他們集體申請維權，防止公司在仲裁流程結束前註銷。

另外，內媒探訪每日優鮮北京站點，它們一些大門緊鎖，門外取貨的貨架空空如也，內部貨架上沒有任何貨物留存，員工就地解散；一些則依然開著門，成箱的貨物於門口擺滿，仍有店員值守。

可是，他們都有被拖欠一或兩個月工資的問題，其中一店的店長還被拖欠了三個月工資，店員甚至需在工資欠發的情況下再自己墊付一部分房租和水電費，目前三個月一共欠了房東十幾萬。

每日優鮮曾成為「生鮮電商第一股」。（微信＠touchweb）

公開資料顯示，北京每日優鮮電子商務有限公司於2014年10月成立，註冊資本約31.95億元人民幣，由Missfresh HK Limited全資持股。 2021年6月，每日優鮮以13美元的發行價在美國納斯達克上市，成為「生鮮電商第一股」。不過上市即巔峰，此後每日優鮮股價持續走低，今年4月跌至1美元以下。 7月28日美股盤前，每日優鮮更是跌超40%，開盤後一度跌近50%。

2018年至2020年，每日優鮮淨虧損分別為人民幣22.32億元、29.09億元和16.49億元，累計虧損了67.9億元。情況至去年也沒有改善，財報顯示，每日優鮮2021第三季度虧損9.7億元，預計第四季度虧損7億元，2021年全年虧損37.37億元至37.67億元。這相當於平均每月虧損超過3億元，四年累計虧損超過100億元。