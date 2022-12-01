蘭州18歲女學生方艙崩潰　哭問工作人員錄音廣傳　官方：資訊有誤

近日，內地網絡流傳一段甘肅省蘭州市榆中縣第一中學一名18歲女學生，在方艙醫院質問工作人員的錄音，事主在錄音中激動地批評方艙缺乏藥物，「我們是什麼，畜生嗎？」錄音引發廣傳，輿論紛紛投以關注。然而周四（1日），官方通報稱，女事主其實為甘肅財貿學院學前教育某班學生羅某某，錄音資訊有誤卻被網民大量轉發，造成惡劣影響。



錄音一開始的時候，事主情緒尚算穩定，問道被子的問題。接下來則開始有些激動，「我們都在生病，跟你們要藥，你們說只有拉肚子的藥，我們學生怎麼辦？沒有人解決嗎？我們是牲口嗎？我們找誰，我昨天在找人了，踢皮球踢皮球。我們是什麼，畜生嗎？」接著她有些崩潰地說，「我們學生來這個地方，沒有接到任何的消息，連自己的核酸都沒有看到，憑什麼把我們拉過來？」

現場工作人員疑似一度用手機拍攝記錄，被事主呵斥，「你錄什麼？憑什麼錄？我也在錄我告訴你，你以為我害怕你嗎？」之後事主嘆道，自己什麼消息都沒有接到，班中四五十個人被拉來了30個，24小時核酸陰性的都要拉過來，質疑憑什麼。

說著說著，事主開始哭喊，之後情緒崩潰，「蘭州人不做核酸了，你們拉不過來了，拉學校（學生）是吧，半個學校的人全部拉來填艙，你們想幹什麼？」、「女孩情緒崩潰：我們活不活了，我今年18歲，我的青春剛剛開始，你們要幹什麼？你們沒有孩子嗎？」、「我的父母怎麼辦，我的父母怎麼辦，你們告訴我？」

錄音稱一個班有30人被拉到方艙。圖非當事人及涉事方艙。（夏橙媽咪說教育）

錄音引發廣傳，一些網民稱感同身受，甚至聽得一直流淚。不過蘭州新區中川園區新冠肺炎疫情聯防聯控領導小組辦公室周四通報，錄音中的女生為甘肅財貿學院學前教育某班學生羅某某。

通報指，甘肅財貿學院共有9500餘名師生。11月27日22時50分，核酸檢測機構檢出該校29名陽性人員後，學校快速報屬地防疫部門請求轉運救治，屬地防疫部門嚴格按程序复核核酸檢測情況後，於28日晚21時快速將復檢後的29名學生及時閉環轉運至方艙醫學觀察。此29名學生轉運至方艙前學校均已經通知學生核酸檢測結果，入艙時按照第九版防控方案要求提供了核酸檢測陽性報告。其中，羅某某核酸檢測結果N靶標29.80、ORFlab靶標 30.04、內參靶標26.05。該方艙樓高五層，設床位2200張，採用中央空調采暖，艙內溫度保持在18℃-22℃。現有醫護人員220名，每4小時一班輪流值守。方艙嚴格按照國家衛健委《方艙醫院裝備配置指南》，配備了相應急救設備和藥品。

11月29日15時許，羅某某向方艙工作人員反映所在房間暖氣不熱並索要感冒藥，因艙內工作人員較少，未能對其需求及時給予解決，羅某某情緒激動指責工作人員，並將護士站桌面工作用品推搡在地，又將自己錄製的錄音轉發至相關微信群。30日，有網民在新浪微博發布音頻，錯誤認定為甘肅蘭州榆中縣第一中學18歲女學生在方艙內質問工作人員的錄音，引起網友大量轉發，造成惡劣影響。經溝通說明，該網民已刪除其微博發佈內容。

事主一度被誤傳為榆中縣第一中學學生。（ruyile.com）

事發後，蘭州新區防疫辦和甘肅財貿學院相關負責人快速趕赴方艙，與學生本人進行了耐心溝通說明，對其所提問題進行了解釋、相關訴求快速予以解決。其本人也充分認識到了自己過激行為、不實言論造成的危害，深刻認識到自身錯誤，並通過班級微信群進行了道歉。下一步，區防疫辦將舉一反三，進一步強化方艙管理，做好在艙人員服務保障和情緒疏導，同步加強醫療救治，確保人員安心居艙、盡快出艙。

不過官方通報並未減少網民的關注，有網民表示，大家關心的並非女孩來自哪間學校，而是問題如何解決處理，又認為女孩未被告知核酸結果，環境溫度低，工作人員又一問三不知，在當時情況下，女孩有情緒是可以理解的，質疑讓女孩道歉，成了罪魁禍首，「難道這一切都是女孩造成的嗎？」

另有聲音指出，疫情怪像有時容易讓人情緒崩潰，孩子的要求很正常，建了方艙就應該具備應有的條件，工作人員少不是理由，「不要拿學生的前途來要挾學生，自己錯了道個歉就那麼難嗎？」