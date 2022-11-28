蘭州大學教授於方艙隔離回家後自殺亡　網民批環境惡劣「逼瘋人」

近日網傳蘭州大學外國語學院段曉紅副教授，於蘭州方艙隔離回家後跳樓身亡。

今日（28日）河南《大河報》向蘭州大學黨委宣傳部求證，對方回應稱並不清楚具體情況。

有網民悼念段曉紅的離世，亦對蘭州方艙的惡劣環境表示憤怒，質問「還要逼瘋多少人？」



據蘭州大學外國語學院網站介紹，段曉紅副教授（女，漢族）是甘肅省蘭州人，於1993年參加工作，一直從事英語教育工作。在蘭州大學任教期間，主要教授本科生、研究生英文課程，西方文化概覽等。

網絡傳出蘭州大學訃告，顯示段曉紅於11月27日去世，終年52歲。遵照家屬意見，葬禮從簡不舉行告別儀式。但蘭州大學黨委宣傳部回應《大河報》時稱，已看到相關信息，具體情況並不清楚。

部分蘭大學生在網絡悼念稱，曾選修過這位老師的英文課，是一位心態年輕熱愛生活的老師。希望老師一路走好。

據同小區居民爆料，段曉紅從蘭州方艙回家後，精神狀態並不是很好。網民猜測段曉紅的不幸遇難，與在方艙期間的經歷，以及方艙環境有關。

有網民發布蘭州方艙圖片，顯示在體育館內擺放著百餘張緊挨在一起的床位，僅有兩個通道供人走動，毫無隱私可言。部分曾在蘭州方艙隔離的網民描述，方艙內男女混住、噪音嚴重，晚間開燈無法入睡，環境惡劣如「豬圈」。有網民稱，「自己能在裡面生活二十天簡直是一個奇蹟」，「待了18天，每天都是毫無指望的等待，很窒息」。