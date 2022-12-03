威海市民大雪中排隊做核酸惹議　網民：廣東山東差距斷崖式

內地多地放寬核酸檢測要求，廣州海珠有社區更呼籲居民「非必要不做核酸」。不過，山東威海近日卻出現市民雪中排長隊做核酸的一幕，引發廣泛關注。



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網傳影片顯示，在飄雪的威海，不少市民冒雪排隊等待做核酸檢測，有市民的衣衫上落滿雪花，地面上亦有較厚一層積雪。

威海市民張先生介紹，威海周四（1日）下雪，但社區仍要求全員進行核酸檢測，小朋友就讀的學校亦要求上傳核酸截圖，當天在雪中排隊等了逾一小時，才最終做上檢測。

有關一幕引發廣泛關注，對此威海市防疫熱線的工作人員回應指，目前經濟技術開發區、高技術產業開發區、環翠區均要求全員核酸。至於雪中排隊做核酸可能造成感冒的問題，該工作人員表示，「這麼說醫務人員豈不是更危險，醫務人員在冰天雪地的等著給大家做核酸，他們在那一待就一整天。」

疫情方面，威海市當日新增46宗本土無症狀感染者。

網民點睇：

「核酸造假又養活了一批人。」



「為了老人孩子，還是為了自己的利益？」



「除了做核酸，城區全域靜止。」



「廣東VS山東，GDP第一VS第三，這差距卻是斷崖式的，作為山東人感到心酸。」



「醫務人員也不樂意做核酸啊，不把醫務人員當人，也不把老百姓當人。」

