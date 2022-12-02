世界盃上處媒體「鄙視鏈」最低端　官媒嘆曾被當成日本記者來道喜

卡塔爾世界盃正如火如荼地進行，即使是無份參賽的國家，也會有媒體派員赴當地為本國球迷帶來第一手資訊。然而，據中新網周五（2日）報道，媒體的待遇也會分優先，沒有主隊的中國記者，有時需要和球迷們擠在看台上，工作時也只能把手提電腦放在腿上。

報道認為，等到中國足球崛起時，中國記者就不用再處於「鄙視鏈」的最低端，自然會少許多尷尬。不過部分網民則作出諷刺，認為是玻璃心，更稱換了是自己，真沒臉面去報道。



卡塔爾世界盃正如火如荼地進行。（新華社）

中新網記者手記以「世界盃上的中國記者，媒體『鄙視鏈』的最低端？」為題，詳述了世盃場上的媒體生態。據介紹，賽事期間，同事、同行們每天見面的第一句話幾乎都是「過了嗎？」這並不是「吃過了」的意思，而是在問申請的賽事球票是否通過，因為進行報道的媒體記者需要提前申請場次球票，狀態欄中會出現「requested」（已申請）、「approved」（已通過）、「rejected」（已拒絕）三個選項，並不是所有場次都能進入場館；在小組賽階段，每名記者每天最多申請兩場比賽球票，淘汰賽階段更只能申請一場球票。

除限制數量，門票的優先級也會進行劃分，如比賽雙方國家的媒體將獲優先派發門票，其次是東道主國家，即卡塔爾的媒體，然後是其餘參賽球隊所在的國家或地區媒體，最後才到其餘國家媒體，例如沒有主隊的中國記者。

作為中國兩家通訊社之一，加上常年報道世界盃賽事，中新社在「其餘國家」的成員中，排名相對靠前，通常可以保證至少一張文字票和攝影票。然而，到了現場往往會發現，原來中國的文字記者是要和球迷們擠在看台上，工作時，記者只能把手提電腦放在腿上，既不能充電，也沒有網絡，只能無比羨慕旁邊帶桌的媒體席，「當然，這是為優先等級的媒體準備的」。至於賽後混合採訪區和新聞發布會同樣需要申請，沒有主隊的媒體相對較難通過。

日本隊獲勝時，中國記者會因被當成日本記者而被其他人道喜。（Getty Images）

既然文字記者需要擠看台，那攝影記者情況會好點嗎？其實也好不到哪去。報道指，攝影記者即使拿到場次的「通行證」，仍需要再選擇具體的拍攝位置，而輪到中國攝影記者選擇時，往往只剩下中線位置，「這意味著如果進球的話，只能拍到球員的後腦勺」。另一方面，中國記者還會出現被認作日本、韓國記者的情形，尤其是日本隊獲勝時，還會被其他人道喜，「確實很尷尬」。

雖然沒有參賽，但報道指，中國元素仍相當豐富，如賽事工作人員、志願者、各國球迷會都稱讚中國建造的盧賽爾體育場，又認為中國製造的大巴車非常舒服，更直呼遠道而來的大熊貓可愛。然而，當問及外國球迷知道多少名中國球員時，則幾乎沒人答得出來。一名來自沙特阿拉伯的球迷只好委婉地稱讚中國的奧運會成績很棒，尤其是乒乓球十分厲害；另一名哥斯達黎加球迷就不客氣地坦言：「我們都能進世界杯，比我們國家大很多的你們（中國）更應該有球隊參賽！」

網民點睇：

玻璃心要不得

報道足球的記者也憋屈

怪誰？人家的做法沒啥不合適的

中國足球崛起是個讓上帝都頭痛的問題

中國記者可以申請排隊去採訪那些被關在監獄裡的前國腳們，還是非常有看點的

換了是我，真沒臉面去報導！家中兒女不爭氣，去看什麼別的孩子頒獎？ ？ ？ ？

我們去現場直播比賽還可以，去採訪什麼的，真的覺得挺丟人的，更可笑的是，經常會找一些人採訪，然後問人家，想對我們這邊誰要說些什麼，或者對中國隊說些什麼，真的覺得無語到了極點

