美斯落寞凝望大力神盃照翻紅　當年攝影師已成老板：與美斯同圓夢

阿根廷在「球王」美斯領銜下於卡塔爾世界盃封王，成功捧得暌違36年的大力神盃。早在2014年，美斯已曾離圓夢僅有一步之遙，可惜最後在決賽不敵德國飲恨，而當年一張美斯凝望大力神盃落寞的照片就此成為經典，尤其與今日美斯奪冠親吻獎盃的照片形成強烈對比，因而再度走紅。

據內媒周三（21日）報道，這張名為《一步之遙》的新聞攝影圖，其實是出自四川成都的攝影師鮑泰良之手，他還憑著該作品榮獲第58屆世界新聞攝影比賽（荷賽）一等獎的攝影師最高榮譽。事隔多年，鮑已成了一家公司的老闆，他感慨道，自己和美斯都圓夢了。



鮑泰良當年是巴西世界盃註冊記者，並獲得了拍攝決賽的機會。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，2014年7月14日，鮑泰良當時是《成都商報》一名攝影記者，也是巴西世界盃註冊記者，並獲得了拍攝決賽的機會。當日，身處里約熱內盧的馬拉簡拿運動場的他遇上尷尬一幕，因作為非參賽國攝影記者，他只能分配到看台一個很大機會拍不到球員與大力神盃互動的拍攝位置。

為了捕捉到好的鏡頭，鮑泰良決定扛著沉重的400定焦鏡頭和增倍鏡衝上看台最高處的電視轉播席下，該位置距離大力神盃擺放處大概20至30米，他在此把鏡頭從看台欄杆間隙伸出去。當時情況分秒必爭，有可能錯過了一秒就錯過美斯。幸好，他一把鏡頭架好，就拍到了美斯領取金靴後，路過大力神盃的鏡頭。

據指，第一次路過時，美斯並沒有看大力神盃，後來他領銀牌時第二次路過，才盯著老看了一會，結果就造就了經典的《一步之遙》。

《一步之遙》成為經典。（成都商報）

當然，鮑泰良當日拍下的照片還有很多，除了美斯，還有其他阿根廷和德國的球員，為了搶拍到這些珍貴的新聞照，鮑付出了不小代價，雙眼近視增加200度，皆因長時間聚焦眼睛受不了。

不過他的努力付出最終獲得不菲的回報，由於等到其他記者發現該角度時，美斯已經走了，因此《一步之遙》成為全球獨家，他便用此照參加第58屆世界新聞攝影比賽（荷賽），獲得了體育類單幅一等獎，即攝影記者的最高殊榮。

一晃眼，8年過去，隨著今屆世界盃，《一步之遙》也再次走紅，可惜，由於後續的營收屬於《成都商報》，只有署名權和使用權的鮑泰良並沒有從作品獲得持續的收入。不過，該作品經已改變了鮑泰良的命運，在獲獎後，他就受到了重用，沒有再做攝影記者了，而是轉到了管理崗位，團隊更在短短一年從最初的2個人做到了30多人。

2017年，他轉換跑道，離開報社，到洋蔥集團擔任職業經理人，進一步往短視頻領域發展。2019年，他更自立門戶，創辦了MCN公司草莓星球，其主要做美妝類的網紅打造。

鮑泰良現在已由攝影師變成公司老板，與美斯同圓夢。（上游新聞）

值得一提的是，雖然是美斯經典一刻的締造者，但鮑泰良本身並非美斯的支持者，反而視其對手C朗拿度為偶像，至於支持的球隊也是英格蘭，而不是阿根廷。

不過，鮑泰良在這次選擇支持美斯，因他認為從上屆美洲杯開始，美斯就有了轉變，真正變成了老大哥、領袖，這屆世界盃他成為球王的過程，體現了其領導能力的提升。

12月19日凌晨，在美斯奪冠親吻大力神盃後，鮑泰良如同許多人一樣，也在朋友圈發布了今次與《一步之遙》對比圖，他感嘆：「8年前我的這張照片原來只是上集，今天有了最終的結局，球王圓夢，用8年時間跨過了那最艱難的『一步』。人生能有幾個8年，不是每個人都有機會完成這樣的救贖。珍惜每一天，過好我們的人生。」