世界盃2022｜美斯球星卡拍賣35萬成交　手執一張即走上致富之路？

卡塔爾世界盃正如火如荼進行，亦是美斯為阿根廷國家隊效力的最後一戰。除了有粉絲選擇辭職到現場見證，內地更有一班球星卡愛好者忙着儲美斯卡，並期待球王登頂，手中的球星卡亦能價格飆漲。

據悉，在過去3個多月中，有人以約100萬元的價格出手3張美斯卡。杭州有卡友亦收藏了幾百張球星卡，其價格足夠他在當地置業。



在周一（21日）英格蘭對伊朗的世界杯小組賽中，00後的布卡約沙卡（Bukayo Saka）為英格蘭踢入兩球。

在某二手網站上賣動漫產品的魯卡斯（化名）透露，其手上由Panini出品的布卡約沙卡球星卡，在對方入球後一夜之間漲價，原來標價666元，現已升至888元，「下一輪再進球，就要破千了。他可是英格蘭的明日之星，說不定穿上本屆世界杯金靴呢」。

魯卡斯指，早前花3000多元購入世界杯Prizm系列球星卡，開出布卡約沙卡、卡斯米路（Casemiro）等球星，「投入3000元，只能回收1000多元，這筆投資算沉了」。

某二手網站上出售的布卡約沙卡球星卡。（錢江晚報）

在同一個二手網站上，一張布卡約沙卡身穿阿仙奴隊服的Panini出品球星卡要價6500元， 「這是5編的球星簽名卡，價格肯定漲，投資好選擇」。店主介紹，Panini出品的球星卡有25、50、75、99、299、399等系列，對應着全世界發行的數量，數量愈少愈容易被炒賣，更加值錢。

在杭州生活的水水（化名）是足球愛好者，每星期都參加3次足球訓練，偶像是美斯。他透露，自己看中美斯的一套身穿巴塞隆拿球衣的簽名球星卡，價值幾十萬歐元，他為此一直在儲錢。

水水看中的美斯身穿巴塞隆拿球衣的簽名球星卡，價格幾十萬歐元，他為此一直在儲錢。（錢江晚報）

今屆世界杯被很多球迷稱為「諸神的黃昏」，C朗拿度、美斯、尼馬等都將迎來最後一戰，他們的球星卡更呈現出稀缺性。在二手網站上，有C朗、美斯、尼馬等簽名的球星卡，均要價50000元以上，即使是沒有簽名的正品球星卡，也要價5000元以上。

水水介紹，杭州玩球星卡的圈子不大，大約有幾百人，北京、上海、廣州、成都的玩家更多。他有時會去看其他卡友的收藏，其中杭州一位玩家就收藏了幾百張球星卡，不少卡牌價值6位數，幾百張卡全部套現足夠在當地置業。

業內認為，在內地玩球星卡的人大致可分為三類，包括卡迷、球迷以及投資客或投機客。近期，部分具備稀缺性價值的足球球星卡，在市場上也賣出不少好價錢。

今年8月到10月，在球星卡二級市場「卡淘」上，3張同類型的美斯球星卡賣出32萬至35萬不等的天價。據介紹，3張卡同為Panini 2016年發行的 Flawless（手提箱）系列，是為了紀念2014年巴西世界盃阿根廷對陣伊朗的比賽中，美斯在91分鐘時幫助球隊獲勝，雙手指天的歷史時刻。

值得一提的是，二手網站上充斥着大量假卡。有網民稱，國內大部分的球星卡都是仿冒品，「要想鑑定真偽只能靠網站收費鑑定或者民間好友鑑定，不然就只能靠運氣了」。