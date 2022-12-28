河北男子網購紅玫瑰驚現軍用子彈　警方正調查稱難以追溯源頭

撰文：鄭寧
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12月27日，網絡流傳一段影片顯示，河北衡水一男子網購玫瑰，但在拆快遞時卻發現包裹內有一枚子彈。

據《西部決策》報道，該男子稱，日前花費幾十元網購紅玫瑰鮮花，收到快遞時在箱底發現一枚子彈。報警後警察上門收走快遞箱及子彈，自己也配合做了筆錄。目前，警方已備案登記，子彈真偽正在進一步調查中。「警察說這個查不到源頭了，途徑了太多站點查不到了。」

獻花包裝箱出現一枚鋼殼子彈。（影片截圖）

在中國槍支、子彈等都屬於違禁品。根據《中華人民共和國刑法》第一百二十五條，非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物的，處三年以上十年以下有期徒刑;情節嚴重的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

對此，網民討論是否是玩具或惡作劇。但有人認出該子彈為國產「76.2x39」軍用子彈，「若是玩具、道具，警察也不用做筆錄調查了。」還猜測，內地大部分鮮花都由雲南發貨，「靠近東南亞中緬邊境很正常」。

網民討論▼

「現實版《槍砲與玫瑰》」
「軍用的步槍子彈」
「可怕！子彈流入社會」
「這可不是玩具是真子彈還不是手槍的」
「這要是我遇見了，肯定以為子彈是假的，早就丟了。」
「只有想辦的案，一定分分鐘查到」
「查了說不定還能引出非法藏有槍支的案件。」

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