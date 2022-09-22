女子網購百萬CHANEL、Hermès全「泡湯」　速遞少做1件事血本無歸

百多萬精品毀了！去年7月，大陸有名女性購買了價值破百萬的名牌服飾，並透過申通快遞寄往海南儋州市海花島。



然而，由於該名女子一口氣買了上百件商品，只好分成9大箱寄，運送過程中竟出了意外，造成商品損壞，最後涉事公司僅願意負擔部分支出，得知消息後，女子也氣得大罵「我損失更嚴重」。

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根據陸媒《南方都市報》表示，去年七月該名黃姓女子透過申通快遞，將自己所購買的CHANEL香奈兒、Hermès愛馬仕服飾珠寶從珠海寄往海南儋州市海花島，光這些東西黃女就花了約115萬元（人民幣，下同），又多花約1500多元把商品拆成9大箱。不料黃女8月初收到東西時，發現紙箱都已經破損，好幾件衣服也都染色損壞。

事後海南儋州洋浦「申通快遞」負責人解釋，因為置放貨物的倉庫當時受到颱風影響進了水，所以才會導致東西壞損，當下已和黃女進行聯繫，約定好至當地洗衣店清洗搶救。由於黃女未申請「保價」，所以僅賠償部分費用。沒想到，這些東西經過清洗搶救後，仍有一半無法復原，這些「救不回來」精品，總價就超過50萬元。

如今部分商品救不回後，快遞公司只好向黃女溝通協商，不過負責人回應「目前僅能賠償2萬元的洗衣費」。得知消息的黃女氣得大罵，知道他們不容易但是只賠這樣完全不合理，自己的損失比他們還要多。

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事實上，這已經不是該快遞公司第一次傳出糾紛，之前就曾搞丟1萬多塊手機僅賠償客戶1000元、12箱快遞被送進垃圾場僅賠2000元等。北京中銀律師事務所律師林怡藍認為，清洗衣物只是補救措施，和賠償金沒關係，不過黃女錯在沒申請保價，才會難以獲得全部賠償。

再來，林怡藍透露依照大陸法律《民法典》、《郵政法》保價包裹損壞，需要按照實價賠償；反之，未保價包裹若有損失，賠償金則不得超過3倍運費，意指法律規定最低標準，不過每家公司會有不同的標準。

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