公廁限制拉屎時間？鄭州男屙到一半門自動打開　他竟這樣應對！

在公廁大便突遇廁所門自動打開是一種怎樣的尷尬體驗？河南鄭州一名男子近日就經歷了被「現場直播」的窘境。



河南鄭州一名男子在公廁如廁時，廁所門突然自動打開。（微博）

上周五（2022年12月30日），鄭州一名男子在路邊的公廁大便，10分鐘後他還未有結束，廁所的語音警報就突然響起，廁所門亦隨之自動打開，該男子因此一度手足無措。

由於公廁正對馬路，面對人來人往的人群，他沒來得及擦乾淨屁股就拉起褲子躲到角落之中，以避免一場尷尬的發生。

事後該男子得知，原來公廁為「限時使用」，提前設置了每人只可用十分鐘，一旦超時就會自動開門，而公廁內亦貼有警告裝置。對於事件引起廣泛關注，該男子還表示已經丟掉那日穿的底褲。

網民點睇：

「這是要玩現場直播的節奏麼​。」



「求男子以後上廁所心理陰影​。」



「要不再狠點，10分鐘不出來直接炸糞坑。」



「公廁作為一個公共使用空間，10分鐘也不算時間短了吧​。」



「感覺這個設計一是為了防止人玩手機玩忘了二是如果有人在廁所暈倒了（低血糖/起身導致眼前發黑）能及時發現吧初衷挺好但是怎麼那麼好笑。」



「最噁心這樣的廁所了，有幸去過一次，上到一半門開了，被外面的大爺大娘們使勁往裡瞅，還都笑個不停！！！」

