有片｜疑不滿煙花管理規定　河南8名少年怒砸、掀翻警車引騷亂

近日，有網友在社交媒體上載幾名河南少年怒砸警車、甚至把警車掀翻的影片，引發熱議。有網民表示，幾名少年疑似因對當地煙花管理規定不滿，從而砸警車洩憤。



警方通報則稱，公安機關已對涉案的8名違法行為人以涉嫌尋釁滋事立案偵查。其中，王某某等6人已抓捕到案。警方強調，公安機關執法權威不容挑釁，勸告其他涉案人員儘快投案自首，爭取寬大處理。



據社交媒體上載影片顯示，事發地點為河南鹿邑，事發時間為昨日（2日）晚上。影片畫面中，有幾名稚氣未脫的少年不僅打砸、掀翻警車，跳上警車擺出一副驕傲自豪的模樣，仿佛演出現場，還不斷做出各種手勢，將警車車牌號在手中揮舞，引來眾多民眾圍觀，並用手機錄像。

微博平台有網民表示，幾名少年為零零後，尚未成年，由於對當地煙花管理規定不滿，從而打砸、掀翻警車洩憤。

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目前，相關幾名鬧事少年已被警方拘捕。對此，不少網民發表看法：「這麼狂妄囂張，打砸警車，還把車牌號扯下來，在網絡上直播，對於這種無視公共安全、故意毀壞財物，妨害公務的不法行為，必須要嚴懲！」；「想放煙花可以在指定區域或者合理爭取權益，而不是以擾亂社會秩序，攻擊國家機關和執法車輛為手段」。

警方通報則稱，1月2日23時許，在鹿邑縣城區紫氣大道弘道苑廣場，少數人員對停放在路邊的一輛執勤警車進行故意破壞，引起群眾圍觀，導致現場混亂，造成惡劣影響。鹿邑警方依法迅速果斷處置，恢復秩序，現場得到有效控制，未造成人員傷亡。

目前，公安機關已對涉案的8名違法行為人以涉嫌尋釁滋事立案偵查。其中，王某某等6人已抓捕到案。警方也強調，公安機關執法權威不容挑釁，嚴正勸告其他涉案人員儘快投案自首，爭取寬大處理。