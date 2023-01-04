海口五惡漢持械打砸超市　現場挑釁「你可以去報警」　警方拘3人

海南海口幾名男子持械對一間超市進行打砸，造成店內設施損壞等，期間一名涉案人員更叫囂「你可以去報警」。周三（1月4日），當地警方通報，3人被行拘，正估價受損物品。



事發於上周六（2022年12月31日），一名年紀較大男子帶著四名男子，手持棍棒衝進當地一間超市，並分工明確的進行瘋狂打砸，二人打砸雪櫃和酒、二人守在門口觀望。

打砸完之後，帶頭男子手指女性店員，疑似在對她進行警告或威脅，其後五人揚長而去。店員稱，帶頭男子期間更挑釁指「你可以去報警」。

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店員又指，帶頭男子其後又返回超市內，並要求與其一同前往派出所，他在警察面前亦表現得非常囂張指，「如果他敢讓我陪冰箱，我就讓他做不成生意！」

店員介紹，超市剛剛試營業10幾天，與幾名男子並不認識。她並指，經過今次打砸，店內損失了一台雪櫃和一些啤酒。周一（1月2日），海口警方對此表示，目前案件正在進一步辦理中。

至周三，警方通報稱，網傳影片為上周六19時40分許在海口市秀英區吉瑪隆商業廣場一樓某超市發生的一起尋釁滋事案件。當日19時42分，秀英派出所接報警後，於19時47分到達現場，當場控制60歲男疑犯謝某，後對其依法處以行政拘留15日處罰，對投案自首的兩名涉案人員董某雄、趙某華依法處以行政拘留10日處罰，對未實施違法行為的同行人員符某進行批評教育。

經調查，該超市多次將店內冰箱擺放到過道上出店經營，謝某作為吉瑪隆商業廣場負責日常管理工作的股東多次勸說未果後將情況報綜合行政執法部門。綜合行政執法部門於去年12月14日、22日、30日多次到場處理，但該店鋪仍有出店經營情況發生。 上周六下午，謝某與符某、董某雄、趙某華吃飯時，臨時起意，從二樓裝修處拿了2根木棍，將該超市放置於過道處的一台冰箱砸壞。

目前，受損物品估價工作正在進行，如涉嫌刑事犯罪，公安機關將依法追究相關人員刑事責任。