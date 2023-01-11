內地旅客入境韓國被關「小黑屋」？當事人：入境濟州島被關10幾天

撰文：許祺安
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據《大河報》報道，近日，有內地旅客「睡衣哥」在抖音平台發布一系列影片，自述入境韓國後被關進「小黑屋」十幾天等待回國的經歷。由於日前內地旅客入境韓國後被掛黃牌引發熱議，許多網民將此事聯想起來。

對此，「睡衣哥」本人表示，他是去年（2022年）年末入境濟州島被拒絕入境後滯留，當時他入境還不須做核酸、掛黃牌，網絡上的內容是他方炒作，與自己的經歷無關，目前在等待回國航班，而抖音平台有不少網民留言懷疑其入境韓國是為了「打黑工」。

《大河報》記者輾轉聯繫到該位名為「睡衣哥」的抖音用戶，他還原了在韓國被扣留的經歷。據「睡衣哥」本人描述，他們一共12人，2022年12月29日飛往韓國濟州島，其中10人去旅行，2人去看病。

落地濟州島後，雖然他們出示了酒店訂單和返程票，但韓國海關以「入境目的不明確」為由，拒絕他們入境，隨後被帶至「小黑屋」扣留。

從該網民分享的影片可以看到，「小黑屋」中沒有窗戶，光纖昏暗，房間凌亂，鋪著數十張不厚的床墊和一些小木桌，被扣留的人們大多席地而臥。（抖音影片截圖）

韓國旅客掛黃牌惹議　睡衣哥：與我的經歷無關

2023年1月8日起，中國正式開始對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」政策，日前內地有旅客入境韓國後被掛黃牌引發熱議。「睡衣哥」錄製的影片經網友和媒體轉載後，不少人將此事聯想起來，稱這是當前內地旅客入境韓國後就要被關進的「小黑屋」。

不過「睡衣哥」本人表示，他被扣留的原因是入境濟州島時被拒絕通關，而且他是12月底時入境韓國，目前在等回國的飛機，已經待了十幾天。一旦有合適的航班，就可以回國。

「睡衣哥」表示，「中國人入境韓國被隔離的情況我不知道，我是被拒關在這裡等回國飛機。網絡上的內容都是他們自己炒作，和我沒有任何關係。」他同時還提到：「中國大使館幫我們出面協商了，目前我們在這裡吃住免費。」

據韓國1月10日更新的相關防疫政策，來自中國大陸的旅客需在入境後接受核酸檢測，並於機場指定場所等候結果。 另為方便管理韓國入境檢疫程序，所有來自中國內地的航班只可使用仁川機場。

「睡衣哥」的這種情況多發生在被拒絕通關的旅客身上，其他多名最終入境的旅客稱並未遭遇「小黑屋」的經歷。

不過，目前內地旅客前往韓國，依然面臨和以往不同的繁瑣流程。若落地核酸檢測為陽性，付出的時間成本和經濟開銷也會遠遠高於從前的正常水平。

網民點睇：

你確定是來旅遊的嗎
犯罪了嗎？被關小黑屋
好好待著吧，已經取消去韓國的簽證了
自願去的，後果要自己承擔
出了國門才能體會到自己國家的好

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