內地旅客入境日本韓國掛紅繩、黃牌? 　網民：去歡迎我們的地方玩

韓國要求在1月2日起從中國入境的旅客在出發前和抵達韓國後須接受新冠病毒檢測，有內地網民指出抵達韓國後，須掛著黃色牌子排隊，更有記者不停拍照，「像是被當街遊行一樣，沒有隱私」。



1月8日起，日本也進一步要求從內地入境日本的旅客須進行PCR檢測，登機前須附上72小時核酸陰性證明。1月11日內媒擷取日本媒體畫面稱，入境日本的內地遊客被要求掛上「紅繩白卡」，再此引發部分內地網民憤怒，表示不理解為何要赴日韓旅遊「自取其辱」，稱要「去歡迎自己的國家玩」。



網民批評內地旅客赴日本韓國須戴牌，並稱應該去歡迎內地旅客的泰國旅遊：

據《觀察者網》旗下風聞社區擷取日媒畫面，從內地入境日本旅客須戴上識別的紅色繩子白色卡片，並依照工作人員指示進行核酸檢測，畫面曝光後引發網民熱議。

不過，據小紅書8日以後自中國入境日本的網民分享，入境日本的過程很「絲滑」（順利），許多網民表示整過過程僅須1、2小時，亦有網民分享全程僅須30分鐘。此外，網民指出一路上都有中文的指引，機場人員態度也很親切，未見刁難。不過仍有許多網民在這些小紅書博主入境日本文章下方留言追問「有沒有戴紅牌子?」、「拍一下你的紅牌子吧!」

有內地民眾形容入境韓國過程充滿「屈辱、憤怒」

1月2日起，韓國要求在自中國入境旅客在出發前和抵達韓國後須接受新冠病毒檢測，有民眾形容整個過程充滿「屈辱、憤怒」，須掛著黃色牌子，排隊時更被記者不停拍照，此起彼落的快門聲讓徐風無地自容，十分難堪，「像是被當街遊行一樣，沒有隱私」。

韓國要求在1月2日起從中國入境的旅客在出發前和抵達韓國後須接受新冠病毒檢測，有入境韓國的內地民眾形容須帶著黃牌，過程充滿「屈辱、憤怒」，（點圖放大）：

+ 4

上海一家物流公司的員工則指出，近日被總部安排去韓國出差，6日乘搭飛機前往首爾，在乘搭飛機時服務員會發放黃色入境卡，讓乘客下機掛在胸前佩戴。他表示，核酸檢測的費用為每人8萬韓圜，需自費，按當時匯率為440元人民幣左右。徐風指，他足足在機場耗費了四五個小時，回到酒店已經是晚上七點。

1月10日中國駐韓國、日本大使館相繼宣布暫停簽發韓國、日本公民赴華短期簽證，有分析指與日韓對中國旅客的入境限制有關。

外交部發言人汪文斌11日指出，「少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。」汪文斌表示，要再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作

泰國獲稱讚 內地網民：去歡迎自己的地方玩

此外，與日韓相比，許多網民指出，泰國對中國旅客十分歡迎。1月9日泰國衛生部、旅遊與體育部、交通部聯合在蘇萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）舉行儀式，歡迎中國出入境政策調整後首個赴泰國航班的旅客，該航班來自廈門，機上有269名中國乘客。

9日，泰國副總理兼衛生部長阿努廷、旅遊與體育部長皮帕、交通部長薩沙揚到飛機廊橋出口處迎接中國遊客，並為他們獻上鮮花和紀念品。

阿努廷透露，1月9日共有來自中國15個航班的3,465名乘客入境泰國。預計2023年全年將有 700 萬至1000萬名中國遊客通過泰國各大機場入境。泰國相關部門將最佳化機場通關流程，縮短提取行李、等候計程車的時間都。

泰國國家旅遊局局長育塔薩在機場接受央視財經記者採訪時表示，中國遊客的回歸令泰國旅遊從業者信心倍增，將有助於加速泰國整體經濟的復甦。預計今年4月以後中國遊客的數量會比現在增加2到3倍。

他更表示，自己一直在努力學習說中文，「中國人和泰國人親如兄弟姐妹。中泰一家親，這是我的真情實感。」

網民點睇：

去泰國享受副總理等級待遇不好嗎，最起碼錢花的開心。

感覺他們領牌領的挺開心呀，看不出來因被區別對待而導致的不悅情緒。

這不就是赤裸裸的歧視。

花錢花給誰都一樣，為啥不花給服務好點的，泰國水果還新鮮。

