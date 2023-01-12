王思聰傳因不滿被拍照動手打人　上海警方：王某某將人打成輕傷

1月12日，上海靜安警方通報稱，11日4時許接報南京西路一商務樓門口有人被打。打人者為「王某某」，因不滿陳某某對其拍照，兩人發生爭吵，「王某某」將陳某某毆打成輕傷，內媒《新京報 》指出，從權威消息獲知，打人者王某某是萬達集團董事長王健林之子王思聰。「上海警方通報報王某某等毆打路人」登上微博熱搜第一。



警方通報指出，「王某某」等人誤以為在路邊候車的陳某某對其拍照，遂要求陳某某不要拍攝，陳某某稱未拍攝，雙方發生爭吵。王某某等人對陳某某毆打。經司法鑑定，陳某某綜合評定為輕微傷。

警方對存在毆打他人違法行為的王某某、孫某某作出行政拘留7日。因王某某等提請行政覆議，警方對四人暫緩執行行政拘留。

上海警方通報。(微博)

不過，「鳳凰網科技」消息稱，查閱王思聰百度百科發現，王思聰生日為1988年1月3日，他在今年1月3日就已滿35週歲，與警方通報中的資訊不符合，初步可排除王某某系王思聰。

亦有網民認為，王思聰長期被跟拍，且警方通報中只提到4個男性，質疑「王思聰怎麼可能沒有女性隨行。」認為警方通報的王某某另有其人。但有網民指出，普通的打人事件怎麼可能登上熱搜第一，認為新京報的消息準確，「就是王思聰」。

今年4月，王思聰的微博帳號被徹底封禁，網民懷疑是因為他早前發表質疑連花清瘟的言論，引發輿論關注。當時，亦有網傳消息指王思聰因涉嫌尋釁滋事罪被上海警方拘捕，惟官方尚未證實事件。

網民點睇：

打人事件本身不嚴重，大的難道是人?思聰?

老王家的好大兒，有錢人可以為所欲為。

有錢就可以行政復議，暫緩執行?

可惜王思聰帳號被禁了.....

