京男理髮耳朵被剪掉一塊肉　商家竟稱「耳朵不影響過年」被批無恥

北京一名23歲陳姓男子日前到通州萬達一家髮型屋剪頭髮時，耳朵上的一塊肉竟被剪了下來，且直接沾在剪刀上，他也頓時血流如注。然而商家事後不但對陳男稱「耳朵不影響工作，也不影響過年」，還在美團評論區回覆網友時稱「請高抬貴手，不要在網絡進行傷害」，態度引起爭議。



事發於周一（16日）晚上，陳男憶述，自己是美團團購的客戶，感覺到髮型屋本來就不想給自己剪髮，他8時到了門店，但40分左右才有人來安排他去洗頭，之後又等了很久，更聽到他們在後面推脫，「有點誰都不想給我理髮的感覺」。

好不容易終於在9時多剪上頭髮，原以為事情將會順利結束，詎料剪的期間，陳男突然感到耳朵上有一陣刺痛感。他馬上詢問理髮師，對方告知「沒事，破了點皮」，並繼續剪髮。可接下來陳男見到驚人一幕，自己耳上一塊有厚度的肉竟然直接沾在了理髮師的剪刀上，且劇烈的痛感已令他頭部發暈，說不出話來，血也止不住，流到了穿著的理髮圍巾上。

他隨即要求停止剪髮並到醫院查看，而醫生診斷後向他表示耳朵無法縫合，只能等待自己癒合，且未來可能會一直缺一塊肉。

陳男之後詢問賠償事宜，結果，門店的一位負責人前來對他說「你的耳朵不影響工作，也不影響過年，什麼都不耽誤」。聽罷有些憤怒的他於是選擇報警。

雖然警方提出讓店方賠償2000元（人民幣．下同）了事，但考慮到對方的態度，他不願接受這一調解結果。

更令陳男質疑的是，本次為他服務的理髮師，在店內的職位是「星級理髮師」，然而在警局，他發現這位理髮師出生於2004年，年僅18歲，「什麼樣的理髮店能讓剛成年的『小孩』做星級理髮師？」

涉事髮型屋。（影片截圖）

陳男表示，他在網上看到，基礎的疤痕修復都要8000至1萬元，他需要1萬元以上的賠償，但應當承擔責任的店家至今僅為他付了當日200元的醫藥費，並以已給警方為由，拒絕向他提供監控片段。

據微信截圖顯示，當陳男詢問監控片段時，店家回覆「為什麼要證明給你？」、「發了就是發了」、「自己問去啊」，態度十分惡劣。陳男預計新年過後就起訴該門店，就醫藥費、營養費、誤工費、精神損失費、疤痕修復費等一系列費用提出賠償。

周四（19日）晚上，涉事門店在美團評論區對網民相關提問發表回應，稱對當事人受到的傷害感到抱歉，但協商賠償兩千多元已說明了他們的態度。而在最後，店家竟稱「懇請大家高抬貴手，不要在網絡進行傷害」，引起爭議。

網民點睇：

聽著都感覺很疼

貴手直接抬你棺材

無良商家必須關門

可怕的是冷漠和無恥

不倒閉才怪了

光是看著都氣死的程度，這理髮師說的是人話嗎

未來一直少塊肉，這算不算造成殘疾或者毀容了？

我在你耳朵上削掉10塊肉，給你2000行嗎？

我出一萬元，讓這家店老闆把耳朵伸過來讓我剪一刀吧！

如果真的是一塊肉且永久性缺失的話，賠1萬也不算多，從截圖店家的態度來看，我是不退讓的，本來客氣一點的話可以商量的

這個微信截圖的口氣，還好意思說讓網友高抬貴手，不要傷害。是我就官司打到底，誰怕誰。

