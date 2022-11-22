成都女大學生墮「髮模騙局」　驚覺剪髮影片被標價200元出售

在社交平台上，不時都會瀏覽各種類型的短片，例如煮食、化妝、DIY等等。

近期，內地「髮模騙局」引起廣泛關注。四川成都兩名高校學生，日前就發現自己理髮的影片出現在某網站上，並標價200元（人民幣，下同）。



據介紹，「髮模騙局」背後是一個以招聘剪髮模特兒做招牌，實則誘導女性剃光頭，並將整個剪髮過程拍攝再上傳到網站售賣，以供部分特殊癖好人員觀看的灰色產業鏈。

《紅星新聞》報道，大一學生小趙早前找兼職時，無意間看到QQ群內發布的髮模招聘信息，薪資為短髮剪染400元或以上，小卷燙髮300元。

髮模招聘信息。（成都商報）

10月16日，小趙去到位於學校附近私人公寓的理髮店。在正式剪髮前，髮型師李某耗費約一個小時，向她介紹各類髮型，並表示會將整個剪髮過程拍攝記錄，「她一直勸我剪短一些，還說要拍視頻給學美髮的客戶」。最後，小趙選擇對方推薦的「波波頭」。

確認髮型後，李某讓小趙簽訂一份協議書，內容包括「乙方同意甲方拍攝以乙方為主體的影像作品……甲方可以以下方式使用作品：網上發表銷售，使用時間不受限制……乙方同意甲方在任何平面媒體、相關宣傳媒體及互聯網上發表作品，髮型的範圍為相關媒體所許可髮型的任何範圍」。

髮型模特協議書。（成都商報）

小趙曾質疑影片的用途，但李某強調只是學習美髮的客戶需要，又稱很多學生都來過剪髮，「一直跟我說他們和別人不一樣，他們不會有什麼違法的操作，也不會騙人，讓我放心」。當剪完頭髮，小趙才發現髮型與預期相差甚遠，「雙耳上沿以下，後腦的頭髮被貼着頭皮剪得乾乾淨淨」。

直到最近，一篇關於「髮模騙局」的報道引起小趙的注意，她還發現一個名為「小樹美業」的網站正出售自己當時的剪髮影片，其中影片售價200元，照片140元。

小趙發現自己的剪髮影片和圖片被標價出售。（成都商報）

不久後，她在校內找到另一名受害者者，她們對比彼此遭遇及媒體報道後，選擇報警處理，「當時簽協議的時候，我並不知道他們會把視頻出售給一些對女生光頭、女生剪髮有特殊癖好的人，我也是看到媒體報導才知道」。

對於客人剪髮的影片在網上銷售一事，李某表示，影片和圖片是提供給美髮行業有需求的人學習，「對於買這個視頻的人是出於怎樣的心態，我們無法控制，我們只能保證自己的視頻不出現擦邊的內容」。

李某介紹，自己在美髮行業已打滾十多年，起初是收頭髮，但頭髮收過來長期未賣出就容易發霉長蟲，客戶開始要求拍攝剪髮過程，以保證出售的頭髮是新鮮的，「逐步發展到現在，有了一個專門的網站，來出售頭髮及做髮型的圖片視頻」。

針對小趙二人對影片圖片用途不正的質疑，李某表示並不知情，「我們只負責賣，具體買家怎麼用並不清楚，以前都以為只是學習美髮的同行需要」。目前，雙方已達成和解，李某已刪除相關的影片圖片，並承諾若在其他網站發現流傳的影片圖片，會協助維權。