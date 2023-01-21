暴雪娛樂擬禁中國玩家參加《爐石戰記》電競賽　惹眾怒後改口

美國遊戲開發商和發行商「暴雪娛樂」（Blizzard Entertainment）1月24日起停止在中國的遊戲服務，不止如此，根據近日公開的《爐石戰記》（Hearthstone）電競賽事規定，住在中國的玩家無法參與賽事，引發部分玩家不滿。事後，暴雪緊急修改公告，稱希望盡快找到解方。



《爐石戰記》官方日前公開2023年賽事規則，並在公告頁下寫道：「居住在中國玩家將無法參與該賽事，若是在賽事過程中有找到中國的合作伙伴，我們將會重新評估參賽資格。」而針對比賽總獎金縮水，官方否認是因為暴雪結束與網易的合作。

消息一出隨即引發部分網民不滿，有網民表示，中國玩家也有在外國網路服務器玩遊戲的，也掏了錢，質疑為何不能參加。

眼見「群情洶湧」，暴雪周六（21日）已改口，表示希望邀請中國大陸的玩家進入賽事，但由於前代理商舉辦的「黃金聯賽」《爐石戰記》競技項目先前提供了邀請資格至海外參賽，現因合約結束的關係，情況有所不同，「我們希望盡快找到解方，讓中國大陸玩家可以和全球玩家一同競賽」。

暴雪娛樂去年11月發聲明，決定結束與網易長達14年的合作關係，原因是未能就續約達成協議。內媒引述知情人士指，雙方終止合作，主要是因為未能談妥價格，網易無法接受暴雪方針對續約提出的高價條件。事後，多家游戲公司成為與暴雪談判的潛在意向方，其中包括騰訊、完美世界、B站（bilibili）等。