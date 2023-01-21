初一禁忌｜人妻怒控月經來了「遭奶奶禁止洗澡」　網民教奇招解決

農曆新年有許多禁忌，台灣有一位人妻近日在Facebook群組抱怨，奶奶規定大年初一不能洗澡，給出的理由是大年初一洗澡會令家裏變窮，令她百思不得其解，並直言「有一年初一剛好生理期第二天，不洗澡真的很痛苦」。帖文曝光後立即引發網友熱議，紛紛提出各種解決方法。



相關文章：農曆新年｜收、派利市有4大禁忌！一錯誤可阻財運 小S也表示震驚

+ 5

這名人妻又感嘆，「每年為了初一洗澡問題好像犯了多大的禁忌」。

不少網友也有同感，紛紛留言稱，「有喔，我先生家就是，不能洗澡，還有中午吃飯過後不能午睡」、「有啊但做不到！還有不能掃地」、「我聽的版本是初一不能洗頭髮，會被奶奶怨」、「有欸，阿嬤真的有說過初一不能洗澡」。

也有不少網友抨擊這種習俗，表示「不洗澡就會富有？一堆見鬼的迷信」、「這是哪個髒鬼發明的習俗」、「會窮跟財務智商有關係，跟大年初一一點關係都沒有」、「照著做請問有特別有錢嗎？沒有就當她放屁」。

網民：跟老公找酒店大洗特洗

其他網友則為這名人妻提出各種建議，其中包括「跟老公二人找酒店大洗特洗」、「花個1-2千去摩鐵（汽車旅館）洗個熱水澡、看部電影再吃碗泡麵，不香嗎？」、「技巧性躲過這個就是初一晚上11點後洗，我家都這樣，這樣算初二了」。

對於網友的建議，這名人妻後來更新帖文，表示去汽車旅館洗完再回家這個建議挺不錯的，更表示「今年就來落實，順便不帶先生去，自己出去玩」。