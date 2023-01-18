農曆新年｜收、派利市有4大禁忌！一錯誤可阻財運　小S也表示震驚

農曆春節即將來臨，派利市是除夕團圓之際的重頭戲，且民間流傳「包紅包」眉角，若觸犯恐好運流失。



台灣女星凱莉日前在節目《小姐不熙娣》分享紅包2大禁忌，讓主持人小S驚呼，「真的假的！」而民俗專家也曝光過年包紅包眉角。

無論是派利市還是收利市的，有些民間習俗也不妨參考：（按圖了解）

+ 5

凱莉在節目中分享紅包2大禁忌，首先，「不可以封口」，因為若將紅包的開口封住，財氣恐怕無法流通。這番話讓小S驚呼：「真的假的！」因為市售紅包袋都有做摺痕設計，所以一直都會把紅包袋折起來。

凱莉提醒，第二是「紅包袋不能重複使用」，因為如果拿用過的紅包袋再送給他人，代表「好運已經被用掉」，因此建議一定要使用新的紅包袋。

事實上，台灣民俗專家楊登嵙曾解釋，紅包袋不能用膠水封口原因在於此舉恐讓財氣被封掉，談及其他紅包禁忌，他更建議別把錢摺起來放進紅包裏，因為這樣如同把財運、好運對折，財運阻滯不順暢。此外，他說，除夕拿到紅包後，記得放到枕頭底下「壓歲」，等到初五後再將這筆錢存到銀行戶頭，可當「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。但若拿到紅包馬上花掉，恐會漏財。

相關文章：新年拜神6大禁忌一文看清 插香用邊隻手啱？經期能入廟嗎？

+ 13

延伸閱讀：

新年注意！除夕10大禁忌不可不知 誤犯恐自斷財運衰整年

【本文獲「TVBS」授權轉載。】