俄太空人拍攝中國除夕夜送祝福　萬家燈火勾勒出北京街道極壯觀

1月21日是年三十，據俄羅斯塔斯社報道，當日國際太空站的俄羅斯太空人從太空拍攝了中國的除夕夜夜景，並向中國太空站的航天員致以新春祝福。



圖像顯示，北京市當晚燈火輝煌，燈光勾勒出縱橫交錯的街道，非常壯觀。另外，俄方又展示了內蒙古呼倫貝爾市海拉爾區燃放煙花歡度佳節的景象。

北京市當晚燈火輝煌，燈光勾勒出縱橫交錯的街道，非常壯觀。（影片截圖）

俄方又展示了內蒙古呼倫貝爾市海拉爾區燃放煙花歡度佳節的景象。（影片截圖）

上述景象由俄羅斯太空人德米特里·佩捷林在太空中拍攝，其與同事謝爾蓋·普羅科皮耶夫和安娜·基金娜在賀詞中指出，在中國農曆兔年到來之際，衷心祝賀同行、在中國太空站上承擔繁重值班任務的中國航天員，祝願他們的工作順利開展、結出碩果並獲得有趣的科學發現，並祝願兩國航天機構間的友好關係繼續鞏固。”

公開資料顯示，佩捷林與普羅科皮耶夫去年9月乘坐俄羅斯「聯盟MS-22」飛船抵達國際太空站，原定今年3月返回地球，可由於飛船冷卻系統發生洩漏，俄羅斯國家航天集團計劃在2月20日發射「聯盟MS-23」飛船以將他們接回地球。至於基金娜是目前俄羅斯唯一現役的女太空人，去年10月乘坐美國太空探索技術公司的載人「龍」飛船進入太空，料在國際太空站工作6個月。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）稱其為近20年來首個乘坐美國飛船的俄羅斯人。

神舟十五號乘組3名航天員21日在400公里高空的太空站拍片向民眾送上祝福。（影片截圖）

值得一提的是，遠在距離地球400公里的中國太空站也有送上新年祝福。今次是中國太空站全面建成後迎來的第一個新年，21日，神舟十五號乘組航天員費俊龍、鄧清明、張陸三人在掛起揮春、系上中國結的工作處所一同祝福全國人民新年快樂。其中張陸說：「從舷窗外看到了祖國的萬家燈火，這是一份穩穩的幸福。」