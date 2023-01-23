農曆新年｜女兒年初二回娘家8大禁忌　犯了會帶衰父母家運一年

農曆正月初二回娘家，也稱「迎婿日」，台灣民俗專家廖大乙提醒，今天是出嫁的女兒回家與父母團聚的日子，而在兔年之初的新春期間，有些禁忌要注意，能避免就避免，無法避免也有方法可破解，才不會影響整年自身運勢，甚至帶衰家運。



廖大乙指出，初二回娘家讓其兄弟宴請，與父母團圓，對每個人妻而言，相當重要，而回娘家建議不要太晚，最好趕在午時（上午11時）前就回門；而回娘家就是要讓父母安心，也讓鄰居知道自己在夫家過得好，所以一定要帶伴手禮回家。

而新春回門要注意衣著穿搭，伴手禮的數量及紅包金額等也都要留心，廖大乙說，回娘家要喜氣，衣物避免慣用於喪禮的黑、白2色系，才不會像奔喪，因此穿搭鮮豔明亮一點，又以大紅色最好，喜氣洋洋回家，最能讓人有好心情。

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至於伴手禮，不論是水果或禮品數量、紅包金額都須為雙數，但要避免掉「4」，畢竟諧音上不太吉利；娘家人辦桌最好在中午，且準備全雞，因為「雞」、「家」閩南語音同，有「全家」圓滿之意，用完餐最好在下午5時前離開娘家，最妥適。

廖大乙說，宗教民俗上，回娘家的女兒吃晚餐或吃完午餐還待到晚上，「吃到尾」恐帶衰家運，娘家有可能會窮一年，才會認為女兒吃完飯就該離開。但回娘家一趟舟車勞頓，陪父母時間卻不夠長，不少女兒或父母會捨不得分開，而感到落寞。

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若回娘家的女兒不想或無法在下午5時前離開，也有「撇步」能破解，廖大乙說，新春回娘家指的是頭一次回娘家，因此若要待過下午5時，又怕長輩或兄弟介意習俗，那可以在下午5時前去便利店或超市逛逛，過了下午5時再返回娘家即可。

不過，初二晚上別在娘家過夜，早點回家讓自己「初三睏到飽」，而初三是老鼠娶親日，睡前可在入門右牆側放一小杯的鹽、米，隔天睡到飽，別打擾牠們，代表布施分錢，能招好運也求平順一整年，初五再將鹽、米倒在住家附近水溝即可。

此為民俗說法，切勿過度迷信。

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