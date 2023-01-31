網紅食大白鯊僅被罰款惹議　律師：若證購買時不知情可免刑事責任

擁有百萬粉絲的網紅博主「提子」，去年7月中因一段美食影片引起熱議，她聲稱購入了一條「人工養殖可食用」的鯊魚，並分別以水煮和燒烤的方法烹煮。

1月28日，四川南充市市場監管局通報，當事人金某某（即前述博主提子）因非法購買、食用國家重點保護野生動物噬人鯊（俗稱大白鯊），被罰款12.5萬元（人民幣，下同）。

對於金某某僅被罰款，南充警方透露，經調查，金某某對鯊魚為大白鯊的事實不知情。有律師指出，若能證明其不知道購買的是大白鯊，就有可能毋須承擔刑事責任。



《九派新聞》報道，本案舉報人為公益科普組織「御靈苑」的成員，當時有人看到「提子」和鯊魚的合影，一眼便認出是大白鯊，隨即向警方舉報及套線索。

該組織核心成員蛇叔（微博@黑鱗雞冠蛇）介紹，「提子」曾自稱購買的是尖吻鯖鯊，但大白鯊和尖吻鯖鯊的區別非常明顯。大白鯊背面是深灰色，尖吻鯖鯊則是偏金屬質感的藍灰色；大白鯊牙齒較寬大，邊緣有鋸齒；尖吻鯖鯊的牙齒邊緣沒有鋸齒；大白鯊吻部較短，尖吻鯖鯊的吻部更尖。

蛇叔指出，鯊魚不可能通過人工養殖獲得，在現階段的技術條件下，長期養活也根本不可行，因為在自然情況下，鯊魚的生產量少、成長周期長，人工繁殖所需要的成本高。目前，只有少數鯊魚可以人工繁殖，譬如體型較小的斑竹鯊，「市面上的食用鯊魚基本都來自野外捕撈。如果靠人工繁殖去供應市場的話，成本很難控制」。

該組織另一成員指出，鯊魚肉並非高檔食材，「很難吃，還要裝出一副很好吃的樣子」。同時，大白鯊是海洋食物鏈頂端的掠食者，其體內會富集從小魚身上帶來的金屬，包括污染物，「所以吃大白鯊是一個非常愚蠢的選擇，等於是在變相吸毒」。

為何只是行政處罰？

據南充市市場監管局通報，「提子」因非法購買、食用國家重點保護野生動物噬人鯊（俗稱大白鯊），被罰款12.5萬元。

南充警方稱，從去年7月立案以來，警方深入調查並將相關情況移交給市場監管部門。經調查，在購買時，「提子」對鯊魚為噬人鯊的事實不知情。

中國政法大學刑法學博士、安徽財經大學法學院教師、北京盈科（合肥）律師事務所的齊天律師表示，「提子」被罰款12.5萬元，屬於正常範圍的行政處罰。若確有證據證實其不知道、不可能知道購買的鯊魚是大白鯊，或者受他人矇騙產生錯誤認識，其不具有犯罪故意，則有可能不承擔刑事責任，只需承擔行政處罰。

他認為，涉案的銷售者和捕撈者在審查起訴階段可能會被以危害珍貴、瀕危野生動物罪起訴，最高可處10年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

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涉事網紅影片帳號已被封

目前，「提子」影片帳號因涉嫌違規被封禁，至今已5個多月。在被平台封禁前，其帳號內的相關影片已被清空。

有網民透露，除了吃鯊魚，「提子」亦曾經吃過娃娃魚、鴕鳥、鱷魚等不常見的動物，影片並非在同一地方拍攝，取景多是鄉村，大多以「去看望某某親戚」為由拍攝。

「提子」的大伯金某曾介紹，「提子」僅20歲出頭，一同拍片的還有她的父親和80多歲的奶奶。事情發酵後，大伯曾致電「提子」詢問情況，「她當時正在成都，告訴我所有手續都是正規合法的，網上買的，讓我放心，回來會跟警方說清楚」。

1月29日晚，「提子」透露她尚未找到新的工作。至於今後如何計劃，她則表示「不方便透露，無可奉告」。