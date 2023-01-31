內地知名藝人胡歌突宣布「我當爸爸啦」　妻子屬圈外人故隱瞞喜訊

內地知名演員及歌手胡歌周二（31日）在微博宣布自己當上爸爸，將邁向人生的下一個階段。



胡歌發文表示：「我當爸爸啦，母女平安，向大家報喜。入行整二十年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻，我將和你們共同邁向人生的下一個階段，希望大家能夠給予我更多的支持和理解。過去的一年諸多不易，老婆不是公眾人物，為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵，新年送上一份驚喜，祝大家兔年平安健康，萬事如意。」

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現年40歲的胡歌於上海戲劇學院表演系畢業，求學期間於電視劇《仙劍奇俠傳》中飾演主角李逍遙，成為當時中國最受歡迎的演員之一。此後，他陸續演出《聊齋》、《天外飛仙》、《少年楊家將》、《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳三》、《神話》、《軒轅劍之天之痕》和《風中奇緣》等多部電視劇。

2012年9月，胡歌以《辛亥革命》林覺民一角獲第31屆百花獎最佳新人獎項提名。2015年，他憑《琅琊榜》之演出獲頒第22屆白玉蘭獎最佳男主角、第28屆中國電視金鷹獎觀眾喜愛的男演員及最具人氣男演員、2015國劇盛典最佳男主角等獎項。胡亦曾於2020年福布斯中國名人榜榜單名列第24位。

感情方面，胡歌向來表現低調，但近年來卻有傳他與小他6歲的女星王曉晨秘婚，二人曾合演電視劇《大好時光》，引發關注。不過隨著胡歌親自宣布妻子非公眾人物，相信該傳言也告一段落。