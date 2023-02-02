子不教父之過！昆明家長幫孩子捉海鷗塞瓶中　途人斥：把牠悶死了

雲南昆明海埂公園1月31日出現令人髮指的一幕，一名男童在餵食海鷗期間抓海鷗，一旁的家長非但沒有阻止，甚至還幫忙把海鷗塞進瓶子中，結果令路人也忍不住怒斥。2月1日，昆明市公安局度假分局工作人員表示，已要求涉事者寫悔過書。



影片顯示，在海埂大壩，家長幫小孩把海鷗塞進狹窄的瓶子中欲帶走，結果一旁看不過眼的途人出手阻止，「把牠悶死了」、「放了放了」。最後經周圍民眾再三勸阻，家長作罷。事件引起輿論批評，安保公司人員表示，他們沒有執法權，最多只能勸阻。

2月1日，昆明市公安局度假分局工作人員稱，接警後，他們立即趕到現場，惟涉事男孩及家長經已離開。之後，他們透過監控片段對比臉部，確定了事主的信息，並在當日聯繫上他們，目前先讓他們寫悔過書，隨後將悔過書上傳給昆明市環境生態局林草大隊，具體處罰由林草大隊裁定。

該工作人員又稱，分局一直都有聯合相關部門在海埂大壩進行巡邏，同時警力也進行24小時巡邏，以防類似事情發生。目前正安排警力加強巡邏，同時也在聯合政府部門進行宣傳。

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