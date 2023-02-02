傳地下數十層存放高放射性超電磁炮　哈爾濱工程大學闢謠

網傳哈爾濱工程大學內疑似發現大量放射性原料，甚至存放有數門「超電磁炮」。校方對此闢謠指，學校未有發生相關事件，網傳訊息是偽造的。



網傳哈爾濱工程大學內疑似發現大量放射性原料。（微博）

據《澎湃新聞》報道，一張由哈爾濱工程大學本科生院發布的通知截圖，周二（1月31日）在網絡廣泛傳播。通知稱，哈爾濱工程大學11號樓地下數十層內存放數門「超電磁炮」，甚至還疑似存在大量「高濃縮鈾-235原料」，放射性極強，需對11號樓封閉處理，周圍2公里內禁止人為活動。

針對網傳內容，哈爾濱工程大學當晚作出回應稱，學校未發生相關事件，也未發出相關通知，相關網傳截圖是偽造，呼籲民眾以學校官方渠道資訊為準，不造謠、不信謠、不傳謠。

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據了解，哈爾濱工程大學11號樓是哈爾濱工程大學從中國人民解放軍軍事工程學院繼承的五座大樓中的一座，是當年空軍工程系的系樓。

哈爾濱工程大學11號樓地上共有6層，如今被用於教學和辦公，地下對外開放的有兩層，地下2層有一個靶場。而實際上地下有6層之深，皆為防止小型原子彈設計，牆厚達1米，每層地下室均有半米厚的密封鐵門。地下第6層有一條軍事隧道，其寬度足以容納一輛坦克車，長近10公里，直達哈爾濱火車站。

哈爾濱工程大學前身是創建於1953年的中國人民解放軍軍事工程學院。（微博）

公開資料顯示，哈爾濱工程大學前身是創建於1953年的中國人民解放軍軍事工程學院（「哈軍工」）。1970年，以海軍工程系全建制及其他系（部）部分幹部教師為基礎，在「哈軍工」原址組建哈爾濱船舶工程學院。1994年，更名為哈爾濱工程大學。

哈爾濱工程大學先後隸屬於第六機械工業部、中國船舶工業總公司、國防科工委，現隸屬於工業和信息化部。2007年，成為國防科工委、教育部、黑龍江省人民政府、海軍共建高校。2019年，成為工業和信息化部、教育部、黑龍江省人民政府、哈爾濱市人民政府共建高校。