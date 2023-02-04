涉18年前土地糾紛及被嘲單身　雲南5旬漢狂斬5親戚釀4死1傷

雲南曲靖上周一（1月23日）發生兇殺案，疑犯因18年前土地糾紛以及被嘲笑單身，而向堂弟一家和親兄弟施襲造成4死1傷。目前，死者遺體已完成初步屍檢並火化。



被殺害的兩名兒童。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，事發於當日早上5時10分許，疑犯張某倉進入位於宣威市楊柳鎮碗廠村堂弟張蓋的家中，在兩名兒童的臥室期間產生響動，驚醒了張蓋的父母張紹孔、李竹花，兩人正準備打開兒童臥室門時，疑犯一把將張紹孔的頭髮揪住並將他殺害。

李竹花目睹了丈夫遇害一幕後發出尖叫，但隨後亦遭到殺害。在睡夢中的張蓋及其弟弟聽到聲音後急忙查看，卻發現父母已躺在血泊之中，兩名兒童分別躺在床上，但已失去生命體徵，床上和地面佈滿血跡。張蓋隨即報警及撥打急救電話。

警方查看閉路電視畫面後，鎖定了疑犯張某倉的身份，並於事發當日7時左右對他展開拘捕。警方到疑犯的三哥家中了解情況時，發現疑犯的三哥也遇襲倒於血泊之中，頭部被錘子衝擊、受傷嚴重，但未有當場死亡。

張蓋的父母張紹孔、李竹花亦遭殺害。（上游新聞）

警方找到疑犯時，發現他正在其大哥家中睡覺，枕頭背面沾滿血跡，作案凶器正在下面，另有發現兩把刀在其腰部和褲兜中，並無血跡。

據知情人士透露，疑犯外出工作多年，今次返鄉是為了母親的離世奔喪。至於殺人原因，疑犯回應警方審訊時表示，「三哥看不上他，嘲笑他一個人至今單身，沒有伴侶」，而殺害張蓋父母和兩名兒童的原因則涉及兩家18年前的土地糾紛。

張蓋稱，疑犯年近50歲，他的爺爺與自己的爺爺是親兄弟，他算是自己的堂兄。18年前兩家是鄰居，疑犯想要再張蓋家附近建豬圈，並提出希望將豬圈的牆與張蓋家人住所砌在一起，會佔用張蓋家部分宅基地。張蓋父親不同意，兩家因此產生摩擦。