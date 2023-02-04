瘋傳「小老虎在水塘溺斃」影片　長時間浮屍無人發現　動物園捱轟

2月1日晚間，大陸網路出現一段上海動物園的小老虎在水塘淹死的影片，引起了廣泛的注意。



上海動物園2日證實確有其事，具體情況仍在調查當中。

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網傳影片可見上海動物園一處水塘當中，有一隻小老虎漂浮在水面上，疑似失去生命跡象，隨後有工作人員到岸邊，將溺水的小老虎打撈上岸。

網友為小老虎溺水身亡感到可惜，也質疑為何幼虎掉入水塘，園方卻長時間無人發現直至幼虎溺斃。

2月2日陸媒紛紛找上動物園查證網路影片的真實與否，綜合陸媒報導，上海動物園證實園內的確發生幼虎淹死的情況，具體原因不清楚。

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園方正在調查事故發生前後的情況，並表示結果出來後，會透過官方發布通報。

上海動物園位於上海市長寧區虹橋路2381號，緊鄰上海虹橋國際機場，始建於1954年，原名西郊公園，占地面積74.3萬平方公尺，飼養展出動物的館舍面積，有4萬7237平方公尺。

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