瘋傳「小老虎在水塘溺斃」影片 長時間浮屍無人發現 動物園捱轟
撰文：中天新聞網
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2月1日晚間，大陸網路出現一段上海動物園的小老虎在水塘淹死的影片，引起了廣泛的注意。
上海動物園2日證實確有其事，具體情況仍在調查當中。
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網傳影片可見上海動物園一處水塘當中，有一隻小老虎漂浮在水面上，疑似失去生命跡象，隨後有工作人員到岸邊，將溺水的小老虎打撈上岸。
網友為小老虎溺水身亡感到可惜，也質疑為何幼虎掉入水塘，園方卻長時間無人發現直至幼虎溺斃。
2月2日陸媒紛紛找上動物園查證網路影片的真實與否，綜合陸媒報導，上海動物園證實園內的確發生幼虎淹死的情況，具體原因不清楚。
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園方正在調查事故發生前後的情況，並表示結果出來後，會透過官方發布通報。
上海動物園位於上海市長寧區虹橋路2381號，緊鄰上海虹橋國際機場，始建於1954年，原名西郊公園，占地面積74.3萬平方公尺，飼養展出動物的館舍面積，有4萬7237平方公尺。
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