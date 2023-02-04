乘客現心衰跡象　東航飛上海航班緊急備降長沙

據東方航空今日（4日）消息，昨日（3日）由雲南德宏芒市飛往上海浦東的MU9759航班緊急備降長沙，原因是旅客患病，現心衰跡象。幸經救治，該旅客已脫離生命危險。



事發於昨晚8時48分，在承載著134名旅客的東航MU9759航班上，一名旅客面色蒼白，呼吸急促，巡艙的乘務員隨即上前查看詢問。據旅客自述，其有心肌缺血史、心肌炎病史和高血壓史，當下胸悶、頭暈、心臟疼需要吸氧。乘務員立即報告客艙經理和機長，並按應急程序廣播尋找醫生。

之後，一名全科醫生和一名護士表明身份，並來到旅客身邊和乘務組一起展開救治。經初步檢查診斷，該旅客血壓為144/98mmHg，脈搏126次/分，醫生建議為其提供糖水並且持續供氧，可至9時18分，旅客症狀並未好轉，醫生再次檢測患病旅客脈搏後判斷病人有心衰跡象，遂建議飛機盡快著陸以獲醫療救助。

接報告後，9時25分，機長本著旅客生命安全至上的原則，決策前往最近的機場長沙備降。飛機最終在10時07分順利落地，機場救護車及醫療人員已經等候在停機位，待艙門打開第一時間上機順利將旅客接走。目前，旅客得到有效治療，已脫離生命危險。