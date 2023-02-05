許廣高速多車連環相撞傷亡未明　目擊者：有車輛燃燒或被擠壓變形

湖南長沙市望城區境內許廣高速，昨日（4日）發生多車連環相撞事故，造成重大人員傷亡。

網傳影片顯示，多輛大貨車和私家車相撞，有事故車輛燃燒，現場火光沖天，濃煙滾滾。



昨日下午5時許，許廣高速長湘段望城收費站附近有多車相撞。《新京報》報道，有目擊者稱，現場火光大，空氣中有煙霧及焦糊的味道，「有的小車被大貨車擠得嚴重變形了，甚至有的小車被頂到了大貨車上面」。

有目擊者稱，昨日是小雨天氣，能見度較低，影響車輛行駛速度。他在塞車期間聽到疑似爆炸聲，還看到多輛消防車，他塞車約兩個多小時後，昨晚7時才駛離望城高速。

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據透露，事故現場大概長達300米，至少2、30輛車相撞，部份車輛被燒剩支架。《央視新聞》報道，昨晚11時31分，事故現場的明火已被撲滅；今日（5日）上午8時25分，事發路段雙向已解除交通管制。

長沙市高速公路報警中心工作人員稱，涉事車輛約有20輛，正在核查具體的傷亡人數，確認身份後才能通報。據悉，望城人民醫院、長沙市第四人民醫院和湖南省人民醫院（岳麓山院區）均已接收車禍相關人員。長沙市望城區人民醫院稱，已接診40多名傷者。

應急管理部今日發文稱，許廣高速發生多車相撞事故，造成重大人員傷亡。接報後，應急管理部已派出總工程師帶隊的工作組趕赴現場指導處置，派出國家應急醫學研究中心醫療小組指導協助傷員救治；當地消防救援隊伍已調派182人、30車趕赴現場，全力開展搶險救援工作。