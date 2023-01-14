廣州BMW撞死5人調查未公布　民眾自發獻花批當局淡化處理壓熱搜

周三（11日）下午，廣州一輛寶馬（BMW）在天河路體育東路口衝撞人群，導致5死13傷，22歲男司機溫某在撞完人後更下車撒錢逃逸，當場被警方逮捕。事件引起輿論廣泛關注，尤其涉事車輛曾經折返再撞行人惹人氣憤，外界紛紛質疑疑兇動機及背景，然而截至周六（14日）下午，警方仍未通報事故調查進展。而連日來皆有廣州市民自發到事發現場附近獻花，悼念死者，同時網民批評當局淡化處理事件，甚至不斷刪除社交平台熱搜詞。



據早前報道，事發地點為廣州天河路體育東路口，萬菱匯廣場與正佳廣場交界處，及後車輛繼續行駛，又在多處製造踫撞。事件發生時間正值下班高峰期，地點亦為廣州人流量最高的路段。

據目擊者發布影片顯示，該車輛在斑馬線處衝撞路人後，曾經停下，但又調整方向加速衝向另一邊人群，並反覆碾壓；多名傷者躺在路邊等候救治。另有一段釋出的影片顯示，該男子在撞人後下車當街撒錢企圖逃跑，亦有目擊者指出，他在撞人的時候從車窗往外撒錢，部分網民認為他是「故意傷人，報復社會」，要求法律重判。

+ 2

事件過去3天，連日來，皆有廣州市民自發到事發現場附近悼念，鮮花堆積如山，還有人放下玩具和糖果，以紀念受害的孩童，現場有人落淚。而當局在現場附近設置了帳篷以存放鮮花，多名便衣警員在場維持秩序，截查可疑人士等。至於撞人的地點則禁止照相。

事件在網絡引發討論，有網民直言看到事發一刻的動態圖時心臟一直跳，「我如果是在場的行人 以後在馬路上走都有心理陰影了」，並質疑疑兇是在報復社會，「希望惡魔早日得到應有的懲罰」。北京律師岳強分析，如果疑兇存在毒駕、醉駕、報復社會等情形，最重均可被判死刑。但如果疑兇患有精神疾病，則有可能不需負刑責。

+ 1

另外，許多網民認為當局淡化處理事件，不但將事件定性為交通事故，還不斷刪除社交平台熱搜詞，對此表示不滿。微博網民透露，熱搜中有關該事件的話題已變為灰色，即斷掉鏈接，不顯示，就連「廣州正佳」、「廣州正佳廣場」亦然。