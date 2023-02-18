狠夫家暴妻兼硫酸潑臉僅被拘10天　警方：後續將依傷情鑑定判刑

浙江衢州一名女子因離婚糾紛，遭丈夫家暴並潑硫酸導致毀容。她日前在網絡曝光，丈夫僅獲10天拘留，引起廣泛關注。當地警方周六（18日）發布通報指，拘留10天只是暫時處罰措施，下一步將根據傷情鑑定結果，依法追究疑犯的法律責任。



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周五（17日），來自衢州市開化縣的受害人張女士憶述指，她和丈夫婚後發生矛盾惟起訴離婚未果，直至1月14日二人再次發生矛盾，丈夫徐某某竟向她臉部潑硫酸。「1月26日，離婚訴訟冷靜期就過了，可以二次起訴離婚了，結果他14日就準備好了濃硫酸，往我臉上潑，因為硫酸當時進了眼睛，我兩隻眼睛都是睜不開的」。張女士稱，她被潑硫酸後導致毀容，身心飽受折磨。

張女士說，她臉部的肉目前已經長好了，但耳朵一直不好，眼睛上亦開始疤痕增生，「醫生說濃硫酸有強腐蝕性，毀容是肯定的了，配合他們治療的話，還能恢復個七七八八。」張女士又說，她以前是一名顏值主播，「現在出門都不敢摘下帽子」。「他（徐某某）是個化工，中級工程師，他只被拘留了10天，罰了400元（人民幣，下同），法院的人都來看過我，人身保護令也已經下來了。」

而針對向他人臉部潑硫酸卻只被拘留10天的處罰，開化縣警方表示「辦案人員一直在關注此事，正等待傷情鑑定結果。」及至18日下午，開化縣警方發布通報指，根據相關標準，以容貌損害或者組織器官功能障礙為主要鑑定依據的，在損傷90日後鑑定。因張某某尚在治療康復中，1月15日，開化縣公安局先行對徐某某故意傷害的違法行為處行政拘留10日並處罰款400元。

通報又指，目前，該案正在進一步辦理中，下一步警方將根據張某某傷情鑑定結果，依法追究嫌疑人法律責任，堅決維護受害者合法權益。