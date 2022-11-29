廣州地鐵男童遭硫酸灼傷　疑犯帶危險品順利進站　安檢形同虛設？

網傳廣州地鐵一號線日前有男童被硫酸灼傷。知情人士透露，目前廣州地鐵方面已經與當事人取得聯繫，並就賠償事宜協商。



網傳聊天記錄顯示，11月25日，一名男童在廣州地鐵一號線內跌倒，跌坐於一灘不明液體上，隨後身上的衣物遭液體腐蝕，皮膚出現大面積灼傷及紅腫。

《紅星新聞》報道，黃沙站派出所警員證實消息，並稱涉及刑事案件，涉嫌潑灑硫酸的相關人員「已經在我們控制中了」，廣州市公安局隨後會發報調查情況，「可以放心，地鐵是安全的」。

對於地鐵站的安檢是否存在疏漏環節，廣州地鐵公司客服人員表示，正常情況下乘客所攜帶物品都要經過安檢，若市民拒絕安檢，工作人員會要求手檢或開袋檢查。至於本次事件的危險品是如何通過安檢，客服人員表示並不知情。

手檢、開袋檢查是否可能存在疏失，客服人員以其本人不在場，無法很具體很細緻地描述為由拒絕解釋，並建議向地鐵站內工作人員了解。

當事人報警回執。（紅星新聞）

今日下午2時，廣州市公安局公共交通分局通報，11月25日晚9時，警方接報一名男童在地鐵車廂內被地上不明液體滑倒，隨後發現皮膚灼傷。

經查，26歲男子李某當日乘搭地鐵時，隨身攜帶用於首飾加工的強酸性溶液發生滲漏，導致13歲男童王某臀部被灼傷。李某對其攜帶危險物品乘坐地鐵的行為供認不諱。目前，警方已依法對李某採取強制措施，案件正在偵辦。

網民睇法：

為什麼不徹查 安檢是幹嘛用的！無法理解怎麼會發生這種事！孩子好可憐 被誤傷了父母得多心疼啊 ​



怎麼拿進去的？​



安檢在搞什麼？ ？ ？ ？這玩意隨便就滲漏！ ！ ！ ！受害人一輩子就背這個傷疤！ ！ ！ ？ ！



每次地鐵安檢液體都要查的啊，這個就算也是在容器裏吧，怎麼過的安檢 ​



所以是安檢查不出來這些東西嗎？ ？ ？



攔住讓喝一口攜帶液體的時候，有人罵安檢多管閒事。出了液體事故，又有人罵安檢，為什麼不檢查



在廣州的市民都知道，地鐵的安檢非常兒戲，那些安檢員一個個看起來都像是十幾歲的童工，幹起活來又漫不經心的。放過了強酸溶液，真的不稀奇，於是終於出事了而已。

