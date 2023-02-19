馬雲現身澳洲　密訪「改變他一生」的一家人　當年曾獲資助讀大學

阿里巴巴創辦人馬雲近月的行蹤備受關注，早前有報道指馬雲低調在香港過農曆新年，近日馬雲則被拍到現身澳洲墨爾本。內媒《第一財經》今日（19日）報道指，一位阿里巴巴內部人士向其確認了馬雲在澳洲的消息，但並未透露關於他的行程。



近日馬雲被拍到現身澳洲墨爾本，其中一張在一座建築物的大堂內拍的照片顯示，他身穿布鞋，正在用手機，桌上放有可樂。

《第一財經》報道指，目前尚不知馬雲澳洲之行的具體行程。據公開報道，近一年來，馬雲先後前往荷蘭、日本、泰國等多個農業研究機構考察農業漁業技術，春節期間曾現身香港街頭採買年貨，並多次表示農業科技和鄉村教育公益是其接下來的工作重心。

報道又指，在19日，馬雲和一位外國友人一家的照片也在社交平台被發布。報道描述該照片稱，這一家澳洲外國友人與馬雲延續了四十多年的友情，他們正是43年前在西湖邊和當時是中學生的馬雲合影的莫利（Morley）一家。

在1980年，馬雲偶然認識了來自澳洲的莫利一家。那年馬雲15歲，還是個中學生。自此馬雲和莫利一家成為了筆友，雙方經常通信。老莫利（Ken Morley）給馬雲回信時，還經常糾正馬雲的語法錯誤。

1985年，老莫利在信中鼓勵馬雲，並邀請他前往澳洲旅行。馬雲曾回憶說，儘管當時7次申請簽證才最終成行去了澳洲紐卡素，但正是年輕時期赴澳度過的這段時光，當地的文化、景色以及人民，徹底改變了自己對於世界的看法。

回到杭州後，老莫利還為在杭州師範學院讀書的馬雲提供支持，曾向馬雲寄來了200澳元。

馬雲在2017年再赴澳洲，以2600萬澳元的獎學金計劃回報老莫利曾經給予他的指導和支持。當時，澳洲紐卡素大學宣布，獲馬雲通過馬雲公益基金，拿出2600萬澳元設立「馬－莫利獎學金」項目。這是該校有史以來收到的最大規模捐贈。