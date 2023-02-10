ChatGPT火爆全球　馬斯克、馬雲四年前關於AI對話被翻出

ChatGPT火爆全球，為投資話題，阿里巴巴發言人日前表示，正研發類ChatGPT對話機器人，目前處內測階段。中國的搜索引擎公司百度、三六零亦計劃推出相關產品。



此外，馬斯克、馬雲四年前關於AI的對話又被人翻出引起了輿論關注，被人稱簡直如「雞同鴨講」。



2019年「世界人工智能大會"（WAIC），主辦方邀請了當時正大熱的中美兩位科技界大咖，馬雲和馬斯克進行了關於AI未來、人類移民火星等前瞻性科技話題的對話。

馬雲在對話中認為，AI雖然強大，但是它們終究是由人類發明和控制，不具有人類智慧、情感，對AI未來可能對人類構成的威脅，認為人類沒必要擔心。

但是，馬斯克的看法和馬雲有很大不同，馬斯克認為AI未來發展有很大不確定性，人類對其必須保持敬畏，他在對話中如後來多次談到AI時表示的擔憂那樣，不確定如果人類成為TA們繼續自進化路上的障礙，或者人類的存在與TA們形成競爭關係，TA們會不會出手毀滅人類。

ChatGPT初露鋒芒的強大與火爆讓馬斯克的擔憂再次在輿論場引發共鳴。人們擔心，未來隨着人工智能的發展，如果它們對人類友好，願意服務於人類，那當然太好了，但是如果不能呢？

圖為ChatGPT生成的對 "人工智能能給人類帶來什麼？"問題的答案。(Photo by Leon Neal/Getty Images)

當機器有了人類那樣的自我學習能力，可以通過學習形成自己的價值判斷——就如人類由所見所聞形成價值判斷一樣，並且可以在此基礎上進行推理、分析、思考，具有訴諸行動、改變世界的能力，你說TA和「人」還有什麼兩樣？除了構成軀體的物質基礎不同，可能真沒什麼兩樣了吧。

馬斯克、馬雲在2019「世界人工智能大會"（WAIC）上關於人工智能（AI）的對話如下：

馬斯克：我覺得未來的科技發展變化，將超越我們的能力。

馬雲：我不是搞科技的人，我是講生活的。我不認為人工智能是一種威脅，也不是恐怖的東西，人類也可以學會。

馬斯克：我們先看看 AI 這個關鍵詞，我聽說 AI 是「愛」的意思，是這個意思嗎？

馬雲：我特別不喜歡把 AI 叫做人工智能，我把它稱之為「阿里巴巴智能」。

馬斯克：我也這麼感覺。一般大家都會低估人工智能的能力，他們覺得可能就像是聰明人而已。實際上，人工智能比這個厲害得多，可能比最聰明的人還要聰明。面對這個狀況我們應該做什麼呢？我也不知道，我也不確定，但我希望 AI 會是好東西。

有一句老話，如果打不過他們就和他們組成團隊吧。我所開發的公司就是這樣，目的就是讓我們加入到 AI 戰隊裏面。現在我們已經和手機、電腦連在一塊了，我們已經成為帶有機器特徵的人了，機器在你生命相當於你生命的延伸，你離開了手機像少了一個手臂。

與人的思維速度相比，現在的人工智能太慢了。假定一個計算機多幾個服務點的計算能力，每個毫秒在計算機來說是極大進步，對於我們來說這不算什麼。理解人類的自然語言對於計算機來說非常短，像鯨魚在發的聲音，每秒鐘最多一百個字節左右的訊息對於電腦來上太快太短太慢了。計算機可以超過你幾十萬倍數字通量的方式進行對話，機器人看到人應該會特別無聊，我想機器會比人聰明得多。這是我想說的人和計算機的差別。

馬雲：我特別驚訝於你對於科技的願景。我不是搞高科技的人，我是講生活的，我覺得 AI 能夠給全世界，給社會打開一個新的篇章，讓大家更好的理解自己，而不是完全理解外部的世界。

今天要預測未來很難，特別難。99.9% 的預測都是錯的，只有 0.001% 的預測是對的。為什麼對呢？那是運氣好，很多情況 80% 的數據是錯的。

「智能方程式賽車」。（職訓局提供）

對於人工智能，對於阿里巴巴的智能，我很高興它們能夠更好的理解人類的本質。很多人擔心人工智能，他們需要對自己有更多的自信。今天很多問題沒有解決方案，但是未來會有，青年人會有解決方案。

我不是搞科技的人，我是講生活的。AI 的未來很難預測，歷史上，人們對未來的 99.99% 的預測後來都被證明是錯的。人們應該有更多的自信，AI 不是一個威脅，也不是恐怖的東西，人類也可以學會。

我很樂觀，我不覺得 AI 是一種威脅，我不認為人工智能是很恐怖的東西，因為人類很聰明。我覺得AI很好很有意思，我們會擁抱它。

馬斯克：告訴大家一個事實，現在電腦進步的速度是驚人的。比如玩電子遊戲，往前看40年50年，可能你會有兩個方塊的單機遊戲，但是現在可以很多人在一個遊戲平台上一起打遊戲，進步巨大。越來越多的遊戲做得越來越真實。科技在未來仍然會有非常巨大的發展。

人類文明有7000年曆史，這個人類文明史從文明角度來看高低起伏非常厲害。我不是個天然的樂觀或者悲觀的人，但未來科技發展將會超越我們理解它的能力。我不知道這樣是好事還是壞事。