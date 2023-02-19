貴州7歲女童每日徒步6公里上學僅小狗護送　惹網民心疼憂安全問題

近來，貴州安順一名7歲女童每日單程步行40分鐘，往返6公里上下學的影片令不少網民動容，也不禁擔心孩子安全問題。

今日（19日）女童父親表示，處於對孩子安全等角度考慮，已將影片刪除，以後也會接送孩子上下學。



影片中，一名身穿紅色棉襖、背著粉色書包的女孩獨自走出家門，一隻小狗搖著尾巴在一旁隨行，一步步朝著無人的鄉間小路走去。

貴州一名7歲女童每日徒步6公里上下學引網民心疼。（影片截圖）

據《極目新聞》報道，發布影片的是女孩父親，他表示，與妻子離婚後自己在外打工，孩子爺爺奶奶年事已高不能踩單車接送。因此正在讀小學的女兒只能每日獨自往返6公里徒步上下學，家中一隻小狗經常護送孩子到校。

一人一狗小小的背影惹人心疼，不少網民擔心家長將影片發在網絡上，孩子容易被壞人盯上，以後單獨上學存在安全風險。

女孩父親回應道，將女兒上學的影片發在網絡只是單純想要記錄，看到網民提醒後，已將影片刪除下架。「教育局也和我聯繫了，希望大家不要再轉載影片，以後孩子上下學我會陪她。」

當地教育局也表示，已關注到此事，正在核實孩子家庭情況，但是否配備校車需看各學校安排。

網民睇法▼



「女孩自己上下學很危險的！！鄉村變態防不勝防啊！家人一定要想想辦法接送啊！真出了事這條土狗是救不了小主人的！」

「看過素媛覺得這個小朋友這樣太危險了家里人應該負責接送的」

「很暖心但還是很不安全、人販子多，狗販子也多」

「真好，人類要對小狗善良些」

「單程40多分鐘的路程，一隻狗狗怎能保護？」

「心真大還發到網上也不怕有人蹲點」

