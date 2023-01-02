影片瘋傳｜貴州狠母將嬰兒「臉朝地」扔出家門　任其趴地嚎啕大哭

孩子本該是父母的心肝寶貝，但竟有人這麼狠心，在天寒地凍下把懷中嬰兒扔出家門！這宗事件發生在內地貴州，一名女子疑因與家人發生衝突，一氣之下將小孩「臉朝地」狠摔馬路上，影片曝光引發網絡撻伐，痛批實在太殘忍！



據網傳影片內容顯示，一名身穿粉色睡衣與花背心女子，怒氣沖沖走出家門，一把將懷中嬰兒狠扔在地上，完全無視孩子趴地嚎啕大哭，頭也不回地轉身離去，事隔幾秒後，一名老人聞聲出來將地上的嬰兒抱起，走回家中。

內地狠母因與家人發生衝突，竟將嬰兒「臉朝地」扔出家門發洩。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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據《九派新聞》報道，當地婦聯工作人員31日回應稱，女子確係嬰兒的母親，已關注到此事，會配合相關部門開展調查。「我們已經在關注這件事情了，但是具體情況還得等一下，等待相關部門進一步的調查結果。」

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據《齊魯晚報》消息，當地民政局工作人員回應稱，事件起因是家庭矛盾。「民警已對她進行了批評教育，她也認識到了自己的錯誤，所幸冬天穿的衣服比較厚，孩子沒有受傷。」

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該影片在網絡引發熱議，一度登上微博熱搜，許多網友看了十分氣憤紛紛表示，「太殘忍了，孩子是無辜的！」、「作為一名母親，怎麼能這樣，家庭矛盾拿孩子撒什麼氣？」、「很難想像這個孩子以後的生活會是怎樣！」

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