西安餐廳5片薯仔售18元惹議　店員稱含更多微量元素硒　當局調查

陝西西安有市民曝光，當地一間火鍋店內一份售價18元（人民幣，下同，約合20港元）的薯仔（內地稱土豆、馬鈴薯）竟僅有5片，引發廣泛關注。

火鍋店工作人員對此回應指，該薯仔為「富硒薯仔」，較普通薯仔含有更多微量元素硒，因此價格亦較高。對此，當地市監局表示，已有執法部門調查處理。



西安一名女子上周六（18日）在「巴奴毛肚火鍋」用餐，點了一份售價18元的薯仔，上菜後卻發現僅有5片，少得可憐。她稱，薯仔的厚度不算很薄，但分量大概只有半個薯仔。值得注意的是，薯仔旁的標籤註明「富硒土豆」、「與土豆博士劉杰合作」等字樣。

事件曝光後引發關注，火鍋店工作人員表示，「當時顧客點單為大份薯仔，但上餐時錯上成小份。薯仔為富硒薯仔，含微量元素，價格比普通薯仔較高，均按照克數進行配菜。」

「土豆博士」劉杰亦回覆指，與「巴奴毛肚火鍋」獨家合作，店內的薯仔均由自己供應，薯仔品種的含硒量是普通薯仔的百倍，從育種到種植投入成本高。劉杰還稱，火鍋店對於薯仔定價的高低與自己無關。

「土豆博士」劉杰中國農業大學副教授、國家馬鈴薯品種區試主持人。（網上圖片）

公開資料顯示，劉杰是中國農業大學副教授、國家馬鈴薯品種區試主持人，被稱「土豆博士」，其薯仔定價是普通薯仔價錢兩至三倍。

而對於火鍋店的定價爭議，有內地律師指，薯仔作為一般生活物資，實行的是市場調節價，18元5片薯仔是否違反價格法，需要政府監管部門對其是否富硒、是否過度超過同類商品的市場價格等方面進行調查後才能確定。