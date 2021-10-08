網傳薯仔等食物不可連皮食　避開這些因素就不會中毒？｜醫聊健康

網上流傳薯仔皮、紅薯皮、柿子皮、馬蹄皮、銀杏皮實際上不能食用，否則會引起中毒。

內地醫學科普自媒體「我是大醫生官微」發文，澄清該說法僅為部分正確，只要有仔細留意一些細節就不會有事。



薯仔皮

薯仔皮食用不當會引起中毒症狀，主要是由於其中所含的「龍葵鹼」物質。龍葵鹼是一種糖苷生物鹼，達到一定劑量就可以導致中毒。龍葵鹼分布在薯仔的各個部位，尤其是芽、皮附近的含量最高。據研究發現，薯仔外皮含有的龍葵鹼劑量佔整個薯仔的30%至80%。

薯仔中所含的龍葵鹼含量極低，日常食用不會有礙。（視覺中國）

但這並不意味著吃薯仔皮就會中毒。正常情況下，薯仔中所含的龍葵鹼含量極低，即便是薯仔皮，每公斤中龍葵鹼的含量也在90至400毫克以內，屬於正常範圍，日常食用不會有礙。

不過，薯仔如果保存不當，表面發青或發芽後，龍葵鹼的含量會大大增加，食用後可能會引起腹瀉、惡心等不適症狀。所以正常情況下的薯仔皮，食用後不會對健康產生威脅。但為了安全起見，最佳的吃法還是削皮，不僅能大大減少龍葵鹼的攝入，口感也會更好。已經變綠、發芽的薯仔，則不建議繼續食用。

紅薯皮

紅薯營養豐富，紅薯皮也不差，富含大量的粗纖維、維生素A、B族維生素、維生素C等，延緩衰老、護眼明目、美容養顏的功效非常不錯。

紅薯皮含有生物鹼，不能大量食用。（視覺中國）

但是，紅薯皮中同樣含有生物鹼，如果大量食用可能會造成腹瀉、腹脹、頭暈等不良反應。特別是表面上有褐色、黑褐色斑點的紅薯皮，因受「黑斑病菌」污染，產生「番薯酮」和「番薯酮醇」，對肝臟損傷很大。所以表面上有黑斑、已經腐壞的紅薯皮，還是不吃為好。

柿子皮

柿子中含有一種叫「鞣酸」的物質，如果長期攝入或攝入過量，會影響食物的正常消化，阻礙鐵質的吸收利用，易導致便秘，並增加胃結石的發生風險。柿子在未成熟時，鞣酸主要存在於柿子果肉中。已經成熟的柿子，鞣酸則主要集中在柿子皮中。這也是傳言中認為「柿子皮不能吃」的原因。

鞣酸主要集中在柿子皮中，但含量不高。（視覺中國）

但如今市面上出售的柿子基本都經過脫澀處理，鞣酸含量不高，如果只是吃1、2個不會對身體造成不利，即便不小心吃進了柿子皮，也不用過於擔心。但要留意一點，一定要通過正規渠道購買柿子，等到柿子完全成熟了再食用，而胃酸過多、胃腸疾病患者以及糖尿病人盡量少食。

馬蹄皮

傳言認為馬蹄生長於水田中，皮上容易聚集各種細菌和寄生蟲，所以絕對不能吃，否則後果很嚴重。但事實上，除了馬蹄以外，蓮藕、蓴菜、茭白等不少蔬果都生長在水田中，像蓴菜根本沒有外皮保護，如果有寄生蟲感染，那它的風險更大。而且，從科學角度來看，植物寄生蟲並不能直接寄生到人體中，即便馬蹄等蔬果中有寄生蟲，其危險性也遠比不上動物寄生蟲。

一般人相信也較少會吃馬蹄皮。（視覺中國）

所以，馬蹄只要徹底清洗乾淨、煮熟後，它的皮也是能食用的。不過，馬蹄皮纖維比較粗，相比起來還是去皮吃口感更好。

銀杏皮

銀杏含有氰化物，但果皮上的含量並不高。（視覺中國）

每年秋季，總有人會撿一些銀杏果食用，其又稱白果，可入藥食用，但同時也可能引起中毒。銀杏中含有的氰化物是引發中毒的主要原因，但它主要集中在果核中，果皮上的含量並不高，所以「食用銀杏皮會造成氰化物中毒」的說法並不準確。

不過銀杏果還是要少吃，一天不宜超過10顆，過敏體質的人還應避免皮膚直接接觸。