廣州女住酒店凌晨遭陌生男開門　酒店：理解她膽小，已道歉免房費

廣東廣州一名女子爆料，在當地入住酒店期間，遭陌生男子帶同酒店保安於凌晨時分試圖打開房門，為此受到驚嚇。涉事酒店則辯稱，上述男子是酒店熟客，當日因醉酒才去錯房間，他並已向女事主道歉。對此，有內地律師表示，酒店因管理疏忽導致客人受驚嚇，應當承擔侵權或者違約責任。



女子因獨自一人入住酒店而做足安全防護措施，惟掛在門上的玻璃杯跌落地面。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，該女子周一（20日）獨自入住廣州市增城區荔城街的一間酒店，翌日（21日）凌晨2時許，熟睡之際被有人試圖用房卡開她的房門驚醒，其後大聲詢問門外是誰，惟對方仍未停止開門動作。

直至女子聽到門外一名男子問「你是誰，你是幾號房的？」對方才停止開門。事發後，女子撥打酒店前台電話詢問，對方表示，上述男子是熟客，本來住509房，因醉酒才誤走到609房。酒店保安稱，是男子忘帶房卡，讓他幫忙開房門；酒店經理亦表示，男子並非有意為之。

不過，女子就認為與涉事男子交談時對方精神狀態良好並無醉酒跡象，自己亦並未聞到酒味。且查看酒店閉路電視時，發現男子與保安一同進入升降機，5樓和6樓的按鍵都是亮的，而升降機到達5樓時曾開門停留，但男子未有走出升降機而是去到6樓。她認為事件並不尋常，於是報警處理。

周三（22日），涉事酒店負責人再回應事件稱，警察到場調解後，酒店方和男子已對女子道歉並免除房費，「理解女生膽子比較小，但認為調解好了的事發在網上不妥，而且現在聯繫不上女生。」酒店負責人又稱，「這個事情既然已經結束了，女顧客當時已經接受了處理方式，之後又在網絡上發帖對我們酒店進行抹黑，影響了我們的聲譽，我們可能會考慮進一步追究。」

對於事件，有內地律師認為，酒店屬於經營場所，有義務保護消費者的安全和隱私。由於酒店管理上的疏忽，導致其他客人受到驚嚇，酒店應當承擔侵權或者違約責任。客人入住後，與酒店之間的服務合同已經生效，酒店應當保障客人的人身財產安全，如果未履行安保職責，對於客人遭受的人身損害應當承擔賠償責任。

網民點睇：

「這什麼狗屁回覆？還怨人膽小。」



「這種酒店曝光，讓人再也不要去住了。」



「如果不是女生安全意識強，後果會怎樣。」



「這單單是膽子小不小的問題嗎？酒店這管理問題大了去了，居然不核實房客身份和房間號就帶著人去刷卡，離譜。」



「如果房門沒反鎖呢？不就給人進來了，一個女的多危險。」

