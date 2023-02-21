廣州6名科研人才獲發首批「往來港澳人才簽注」　東莞也簽發首張

昨日（20日）起粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策，綜合內媒報道指，廣州南沙有6名科研類人才獲發廣州首批往來港澳人才簽注，東莞也簽發首張人才簽注。



內媒《科技日報》報道指，廣州先進技術研究所副研究員姬婧是廣州首批6名科研人才之一，由於工作緣故，她經常往來於港澳兩地。

姬婧表示，「以往辦理一次簽證只能單程去一次香港，且停留時間只有7天，這對於很多科研項目的交流和調研都無法深入」。姬婧稱，如今有了人才簽注，時間更充裕，可以深入地交流科研成果和想法。

東莞高層次人才呂鍵（右）拿到東莞第一張往來港澳人才簽注。(《東莞時間網》)

《東莞時間網》報道指，東莞高層次人才呂鍵在昨日也拿到東莞第一張往來港澳人才簽注。

呂鍵畢業於清華大學力學系，2013年在東莞創立一家科技公司並擔任董事長，經常往來香港及澳門。他表示：「我們經常臨時接到任務，要去港澳地區。但以往只能通過商務簽注或其他類簽注，一般情況下，簽注有效期不超過1年，每次停留不超過7天，耗時又繁瑣，有時還誤事。」

呂鍵形容往來港澳人才簽注猶如及時雨，「現在有了人才簽注，每次可以停留30天，我隨時都可以往來港澳地區，為科研訪學、加強業務溝通提供便利」。

據早前報道，根據該政策，在粵港澳大灣區工作的內地6類人才可以申辦往來港澳人才簽注，其中傑出人才可以申辦有效期5年的人才簽注，科研、文教、衛健人才可以申辦有效期3年的人才簽注，法律、其他類人才可以申辦有效期1年的人才簽注。持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過30天。

6類人才類別：

傑出人才，即對灣區建設發展作出重大突出貢獻或者灣區急需的頂尖人才；科研人才，即灣區科研機構副高級以上職稱人員；文教人才，即灣區高等院校副高級以上職稱人員；衛健人才，即灣區副高級職稱以上衛生健康專業技術人才及衛生研究人才；法律人才，即參與在香港、澳門法律仲裁程序的內地仲裁員，處理內地與香港、內地與澳門投資爭端的內地調解員等；其他人才，即灣區人才、科技主管部門認定的高層次管理和專業技術人員。